Carlo Ancelotti confirmou nesta sexta-feira, 5, que vai promover oito mudanças no time que enfrentará o Egito neste sábado, 6, em amistoso da seleção brasileira. O técnico italiano deixou claro que o duelo servirá como último teste antes dos jogos que realmente importam, e que pretende aproveitar ao máximo as cinco substituições permitidas durante a partida.

“Amanhã temos oito mudanças. Vou aproveitar as trocas na segunda parte”, disse o treinador, acrescentando que jogadores em fase de recuperação de lesão, como Raphinha e Bruno, devem ganhar minutos ao longo do jogo.

Entre as novidades no time titular, Ancelotti confirmou a entrada de Lucas Paquetá e Igor Thiago, e explicou o raciocínio tático por trás das escolhas. O treinador quer testar uma alternativa ao sistema com quatro jogadores no ataque que vem utilizando, buscando outras soluções para o último terço do campo. Com relação a Paquetá, fez questão de deixar claro que o meia do West Ham não atua como extremo — “depois de 40 anos de futebol, entendi”, brincou.

Sobre Igor Thiago, Ancelotti minimizou qualquer comparação direta com Endrick ou Matheus Cunha, ressaltando que cada um oferece características distintas. Enquanto Matheus Cunha se destaca pelo posicionamento e pelo chute forte, Thiago é descrito pelo treinador como potente, inteligente e eficaz dentro da área.

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Nas traves, o esquema também foi revelado quase sem querer: Douglas Luiz começa a partida, e Weverton assume o gol na segunda etapa. “Disse que não ia dar a escalação, mas no fim vocês têm tudo”, admitiu Ancelotti, bem-humorado.

Gabriel Magalhães não deverá ser utilizado. Segundo o técnico, o zagueiro do Arsenal retornou cansado da final da Liga dos Campeões e será poupado para estar em condições ideais no primeiro jogo oficial da Seleção.