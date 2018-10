Leicester confirma morte do dono do clube em acidente de helicóptero

O Leicester City confirmou na noite deste domingo a morte do proprietário da equipe, o tailandês Vichai Srivaddhanaprabha, na queda de seu helicóptero após a partida contra o West Ham, realizada neste sábado pelo Campeonato Inglês. A equipe divulgou um comunicado em seu Twitter oficial confirmando a tragédia e prestando condolências à família.

De acordo com o comunicado oficial, além do dono do Leicester, outras quatro pessoas estavam na aeronave que caiu no estacionamento do lado de fora do estádio. O clube e as autoridades locais seguraram as informações para não atrapalhar a investigação. Por isso, não havia sido revelado quem estava a bordo no momento do acidente.

A aeronave decolou do meio do gramado após o empate em 1 a 1 entre as equipes. De acordo com testemunhas, o helicóptero caiu quase que imediatamente após deixar a arena. Vichai Srivaddhanaprabha tinha o costume de deixar o local desta maneira. Alguns jogadores do Leicester ainda estavam no estádio, e o goleiro Kasper Schmeichel teria sido visto chorando após o acidente.

Histórico – O tailandês Vichai Srivaddhanaprabha adquiriu o clube em 2010. Logo após a conquista do título da segunda divisão na temporada 2013/14, Vichai anunciou que investiria cerca de 180 milhões libras (1,057 bilhão de reais) no clube para que, em até três anos, os Foxes terminassem entre os cinco primeiros colocados da elite inglesa.

“Estou pedindo três anos, e nós estaremos lá. Não desafiaremos os cinco melhores times imediatamente. Nós temos uma chance de superá-los? Sim, temos, mas acredito que precisamos estabilizar a nossa presença na liga primeiro e para depois pensarmos no próximo passo”, afirmou Srivaddhanaprabha em maio de 2014.

O Leicester, porém, conseguiu muito mais. Em 2016, o clube surpreendeu o mundo do futebol ao conseguir o improvável título do Campeonato Inglês.