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Esporte

Argentina x Suíça na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida de hoje, 11, vale uma vaga na semifinal do Mundial. Saiba como assistir ao vivo ao jogo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jul 2026, 10h00 | Atualizado em 11 jul 2026, 19h32
KANSAS CITY, MISSOURI - JUNE 20: General view inside the stadium before the FIFA World Cup 2026 Group E match between Ecuador and Curacao at Kansas City Stadium on June 20, 2026 in Kansas City, Missouri. (Photo by Maja Hitij - FIFA/FIFA via Getty Images)
Estádio de Kansas City será o palco da partida entre Argentina e Suíça neste sábado, 11 (Maja Hitij - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Argentina e Suíça se enfrentam neste sábado, 11, às 22h (de Brasília), em busca de uma vaga na semifinal da Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada no estádio de Kansas City, nos Estados Unidos. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis. 

Atual campeã do mundo, a Argentina chega ao confronto depois de uma classificação dramática contra o Egito. A equipe comandada por Lionel Scaloni esteve perdendo por 2 a 0 até os minutos finais das oitavas de final, mas conseguiu uma virada por 3 a 2. Cristian Romero diminuiu a diferença, Lionel Messi empatou e Enzo Fernández marcou o gol da vitória nos acréscimos.

O resultado manteve os argentinos na disputa pelo segundo título consecutivo. Nenhuma seleção conquista duas Copas seguidas desde o Brasil, campeão em 1958 e 1962.

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Do outro lado, a Suíça garantiu a sua primeira presença nas quartas de final desde a Copa de 1954, disputada em casa, após eliminar a Colômbia nos pênaltis. A partida terminou empatada sem gols no tempo normal.

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O confronto deste sábado será uma reedição do embate marcante da Copa de 2014, quando as seleções se enfrentaram nas oitavas de final, e os sul-americanos venceram por 1 a 0, na prorrogação, com gol de Ángel Di María. Dos jogadores que participaram daquela partida, apenas Messi, Xhaka e Ricardo Rodríguez seguem nas seleções doze anos depois.

Como assistir ao jogo entre Argentina e Suíça hoje?

Argentina e Suíça vão se enfrentar neste sábado, 11, às 22h (horário de Brasília), em partida válida pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, no estádio de Kansas City, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Prováveis escalações:

Argentina: Dibu Martínez; Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernández e Mac Allister; Messi e Lautaro Martínez (Julián Álvarez). Técnico: Lionel Scaloni.

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Suíça: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji e Ricardo Rodríguez; Jashari (Manzambi), Xhaka e Freuler; Ndoye, Embolo e Vargas. Técnico: Murat Yakin.

Arbitragem

  • Árbitro: João Pinheiro (Portugal);
  • Assistentes: Bruno Jesus (Portugal) e Luciano Maia (Portugal);
  • Quarto árbitro: Drew Fischer (Canadá);
  • Árbitro assistente reserva: Michael Barwegen (Canadá).
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