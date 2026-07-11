Harry Kane e Haaland: diferenças e curiosas semelhanças entre os craques da Copa

A Inglaterra e Noruega se enfrentam neste sábado, 11, em Miami, pelas quartas de final da Copa do Mundo 2026. A partida marca o encontro de Harry Kane e Erling Haaland, dois dos cinco maiores artilheiros do campeonato até aqui. Apesar de ambos serem estrelas do futebol europeu, têm rotinas e hábitos bastante diferentes. Enquanto Haaland aposta em técnicas peculiares para melhorar o condicionamento físico, Kane está mais focado em cuidar do mental. Mas uma coisa eles têm em comum: interesse pelo xadrez.

É fato que uma boa noite de sono é um dos principais fatores para ter uma rotina saudável; e o norueguês não brinca em serviço. Para dormir bem, três horas antes de se deitar, utiliza óculos que filtram a luz azul de eletrônicos. Além disso, dorme com a boca tampada para melhorar a respiração. Na alimentação não seria diferente: Haaland toma água filtrada um sistema próprio capaz de remover microplásticos, cloro e outros resíduos químicos comuns no abastecimento público.

O jogador já afirmou que se inspira em Cristiano Ronaldo e, assim como o ídolo português, faz uma dieta rigorosa. Ao todo, são 6 mil calorias ao dia como fígado e leite cru misturado com verduras pela manhã. Em dias de jogo em casa, come até uma lasanha feita pelo pai. “Me preocupo em cuidar do meu corpo e acho que comer comida de qualidade e o mais local possível é a coisa mais importante”, disse em entrevista.

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Por ser jogador de alto nível, Kane também se preocupa com a saúde, mas não abre mão de tantas coisas. Assim como o rival, oito horas de sono são indispensáveis. Mas um ponto muito importante para o atleta é a saúde mental. Em 2022, fundou a Harry Kane Foundation, instituição focada em promover debates sobre o assunto e influenciar a integração de novos hábitos para a rotina. Enquanto jogava pelo Tottenham, a fundação e Kane se tornaram embaixadores da AIA, empresa de seguros de vida baseada em Hong Kong, e patrocinadora master do clube.

“Acredito no valor de manter um estilo de vida saudável e sinto que é importante usar minha posição para incentivar as pessoas a cuidarem de sua saúde mental. Estou ansioso para apoiar os esforços da empresa para melhorar a saúde das comunidades em toda a Ásia”, disse na época.

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Independentemente da rotina, ambos usam o xadrez como momento para relaxar. Com o jogo de tabuleiro, eles conseguem até preparar a mente para o futebol, por ser extremamente estratégico. “É preciso pensar rápido, confiar nos instintos e antecipar vários lances à frente. A estratégia e o planejamento são fundamentais”, disse Haaland. Kane utiliza o tempo para ficar mais tranquilo. “Jogo xadrez para me desligar”

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