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Esporte

O namoro de Haaland com modelo: jogos de Minecraft e kebab apimentado

Isabel Haugseng Johansen tomou a iniciativa da relação, iniciada em 2021

Por Giovanna Fraguito 10 jul 2026, 16h52 | Atualizado em 13 jul 2026, 15h19
Erling Haaland e Isabel Haugseng Johansen
 (Reprodução/Instagram)
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Erling Haaland, 25, mantém uma rotina discreta ao lado da namorada, Isabel Haugseng Johansen, 22, apesar da fama e dos compromissos do atacante do Manchester City. Longe dos holofotes, o casal prefere passar as noites em casa, jogando Minecraft, preparando o jantar ou pedindo kebab quando visitam Bryne, pequena cidade da Noruega onde ambos cresceram.

Os dois se conheceram ainda crianças e jogaram nas categorias do Bryne FK, mas o romance começou apenas por volta de 2021, quando Haaland defendia o Borussia Dortmund, na Alemanha. Isabel foi quem tomou a iniciativa. “Ela me mandou uma mensagem. Jogava no mesmo clube que eu, o Bryne. Foi ela quem me notou, não o contrário”, contou o jogador à emissora norueguesa NRK.

Haaland também revelou que costuma cozinhar para a namorada e que os dois passam horas construindo casas no videogame. Juntos, tiveram o primeiro filho em dezembro de 2024. O casal evita expor a criança e mantém detalhes como o nome e o rosto do menino longe das redes sociais.

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