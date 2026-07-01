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Esporte

A mulher de Haaland que ganhou holofotes na Copa

Isabel Haugseng Johansen conheceu o atacante no futebol e tem publicado bastidores da torcida pela Noruega

Por Giovanna Fraguito 1 jul 2026, 12h26 | Atualizado em 1 jul 2026, 14h08
Erling Haaland e Isabel
Erling Haaland e Isabel  (Reprodução/Instagram)
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Isabel Haugseng Johansen, 21, virou personagem da campanha da Noruega na Copa do Mundo às vésperas do duelo contra o Brasil, neste domingo, 5, pelas oitavas de final. Companheira de Erling Haaland, 25, a norueguesa é ex-jogadora de futebol, tem mais de 400 mil seguidores no Instagram e vem publicando registros ao lado do atacante e da torcida pela seleção durante o torneio.

Isabel e Haaland se conhecem desde a infância, em Bryne, cidade natal dos dois na Noruega. Foi no Bryne FK, clube onde o atacante começou a carreira, que ela também jogou nas categorias femininas. O relacionamento ganhou projeção pública em 2022, quando Haaland já era um dos principais nomes do futebol mundial, mas os dois começaram a namorar por volta de 2021. O casal teve o primeiro filho em dezembro de 2024, mas mantém a criança longe da exposição pública e da mídia.

Durante a Copa, Isabel tem aparecido mais. Em publicações recentes, usou camisa da Noruega, mostrou uma jaqueta vermelha personalizada com o nome de Haaland nas costas e compartilhou momentos nos estádios dos Estados Unidos. Segundo a imprensa internacional, ela deixou o futebol durante a pandemia, passou a se interessar por moda e já falou sobre planos de retomar os estudos em nutrição.

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