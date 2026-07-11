Jogos de hoje, sábado, 11 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários
Programação reúne dois confrontos decisivos pela Copa do Mundo, além de amistoso internacional do Flamengo. Saiba como assistir ao vivo
O sábado, 11 de julho, terá três jogos de destaque. A agenda começa às 15h30, com Benfica x Flamengo, amistoso internacional que serve como teste importante para o clube brasileiro diante de um adversário tradicional do futebol europeu.
Às 18h, Noruega x Inglaterra abre a rodada das quartas de final da Copa do Mundo de 2026. O confronto vale vaga na semifinal e coloca frente a frente duas fortes seleções europeias.
Mais tarde, às 22h, Argentina x Suíça encerra a programação. A partida define o último semifinalista e promete ser mais uma partida emocionante da atual campeã.
Confira a agenda dos principais jogos deste sábado, 11 de julho de 2026, com horários e canais:
Amistosos
- 15h30 – Benfica x Flamengo – Band, Sportv 2, ge tv e Premiere
Copa do Mundo 2026 (Quartas de Final)
- 18h00 – Noruega x Inglaterra – CazéTV
- 22h00 – Argentina x Suíça – CazéTV
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