🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Esporte

Jogos de hoje, sábado, 11 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários

Programação reúne dois confrontos decisivos pela Copa do Mundo, além de amistoso internacional do Flamengo. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jul 2026, 06h00 | Atualizado em 11 jul 2026, 11h24
Dois jogadores argentinos, um com a camisa 10 e outro com a 9, comemoram um gol no campo de futebol, apontando para cima. Ao fundo, torcedores e jogadores adversários de vermelho.
Lionel Messi entra em campo com a Argentina neste sábado, 11 (Elsa/Getty Images)
Continua após publicidade
Jogos de hoje, sábado, 11 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorizar nos meus resultados Google

O sábado, 11 de julho, terá três jogos de destaque. A agenda começa às 15h30, com Benfica x Flamengo, amistoso internacional que serve como teste importante para o clube brasileiro diante de um adversário tradicional do futebol europeu.

Às 18h, Noruega x Inglaterra abre a rodada das quartas de final da Copa do Mundo de 2026. O confronto vale vaga na semifinal e coloca frente a frente duas fortes seleções europeias.

Continua após a publicidade

Mais tarde, às 22h, Argentina x Suíça encerra a programação. A partida define o último semifinalista e promete ser mais uma partida emocionante da atual campeã.

Siga
Continua após a publicidade

Neymar, Lula, Cristiano e mais: as maiores polêmicas da Copa 2026

Confira a agenda dos principais jogos deste sábado, 11 de julho de 2026, com horários e canais:

Continua após a publicidade

Amistosos

  • 15h30 – Benfica x Flamengo – Band, Sportv 2, ge tv e Premiere

Copa do Mundo 2026 (Quartas de Final)

  • 18h00 – Noruega x Inglaterra – CazéTV
  • 22h00 – Argentina x Suíça – CazéTV
Continua após a publicidade
    Publicidade
    TUDO SOBRE A COPA,
    EM UM SÓ LUGAR

    VER COBERTURA COMPLETA

    TAGS:
    Copa do Mundo 2026
    Futebol: onde assistir
    Assine Abril

    Veja Negócios

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

    OFERTA SEMANA DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

    Veja

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

    OFERTA SEMANA DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

    Guia do Estudante

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

    OFERTA SEMANA DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

    Superinteressante

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

    OFERTA SEMANA DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

    Quatro Rodas

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

    OFERTA SEMANA DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

    Você RH

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

    OFERTA SEMANA DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

    Veja Saúde

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

    OFERTA SEMANA DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

    Claudia

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

    OFERTA SEMANA DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

    Viagem e Turismo

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

    OFERTA SEMANA DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

    Goread

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA SEMANA DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    Guia + Veja

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

    OFERTA SEMANA DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

    Veja + Zero Hora

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA SEMANA DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    Capricho

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA SEMANA DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    Quatro Rodas + Placar

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

    OFERTA SEMANA DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
    Quem assina tem mais vantagens
    Icone de colunistas
    Colunistas
    Conteúdo criado por especialistas
    Icone de favoritos
    Seus favoritos
    Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
    Icone de aplicativo
    Aplicativo
    Leia todas as revistas em um só app
    Icone de sites
    Sites
    Acesso ilimitado aos sites
    Icone de leitura offline
    Leia offline
    Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
    Icone de clube
    Abril Signature
    Descontos, cashback, sorteios e muito mais

    Leia também no GoRead

    Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

    Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

    Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
    ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

    Digital Essencial

    A notícia em tempo real na palma da sua mão!
    Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
    De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
    SEMANA DA DEMOCRACIA

    Revista em Casa + Digital Premium

    Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
    De: R$ 59,99/mês
    A partir de R$ 32,90/mês
    Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

    *Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
    *Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).