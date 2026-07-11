Inglaterra x Noruega: confira as escalações para o confronto das quartas de final
Seleções disputam uma vaga na semifinal da Copa neste sábado, 11, às 18h
Inglaterra e Noruega se enfrentam neste sábado, 11, às 18h (horário de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo. O jogo no estádio de Miami, nos Estados Unidos, define a terceira semifinalista do Mundial que enfrentará o vencedor da disputa Argentina x Suíça. Dentro de campo, os artilheiros Harry Kane e Erling Haaland travam uma batalha pela artilharia no torneio e permanência das suas equipes na competição.
A Inglaterra chegou às quartas de final após se classificar em primeiro lugar no grupo. A seleção do técnico Thomas Tuchel venceu a Croácia na estreia por 4 a 2, empatou com Gana na segunda rodada e depois venceu o Panamá na última rodada da fase de grupos.
Na fase de 16 avos de final contra o Congo, saiu atrás no placar com gol de Cependa no início da partida. O goleiro Mpasi fez defesas importantes para os congoleses, mas Harry Kane assumiu foi decisivo e marcou os dois gols da virada e da classificação inglesa.
Nas oitavas de final, enfrentou o México, no Estádio Azteca, na Cidade do México. Os anfitriões nunca tinham perdido no estádio em uma Copa do Mundo. O jogo foi agitado do começo ao fim, e apesar da expulsão do lateral Quansah, os europeus superaram a altitude, a torcida contrária e encerraram o 100% de aproveitamento mexicano no torneio. Por 3 a 2, com dois gols de Bellingham e um de Kane, os inventores do futebol quebraram o tabu.
Por conta da expulsão, o técnico Tuchel não contará com Quansah nas quartas de final e, se avançar, na semifinal. O alemão optou por Konsa para assumir a posição contra a Noruega.
Os norueguês passaram em segundo lugar na classificação do grupo I em seu retorno ao Mundial após 28 anos sem se classificar. Venceu o Iraque na estreia por 4 a 1, depois venceu o Senegal por 3 a 2. Já classificada para o mata-mata, entrou com jogadores reservas contra a França na terceira rodada, sendo derrotada por 4 a 1.
Na fase de 16 avos de final, conquistou a sua primeira vitória na história em mata-mata contra a seleção da Costa do Marfim. Nusa e Haaland marcaram os gols noruegueses na vitória por 2 a 1.
O brasileiro, infelizmente, lembra bem das oitavas de final. Haaland marcou dois em nova vitória por 2 a 1 que garantiu a melhor campanha na história da seleção nórdica na competição. Com os gols, ele chegou a sete apenas neste Mundial, e chega para enfrentar a Inglaterra na segunda colocação da artilharia da Copa, atrás apenas de Mbappé e Messi que marcaram oito vezes.
O vencedor do confronto de Inglaterra x Noruega enfrentará na semifinal o vencedor de Argentina x Suíça, que jogam mais tarde, às 22h , no Estádio de Kansas, nos Estados Unidos.
Confira as escalações de Inglaterra x Noruega:
Noruega: Nyland, Ajer, David Møller Wolfe, Heggem, Patrick Berg, Sander Berge, Martin Odegaard, Andreas Schjelderup, Alexander Sorloth, Erling Haaland e Julian Ryerson. Técnico: Ståle Solbakken.
Inglaterra: Jordan Pickford, Ezri Konsa, Nico O’Reilly, John Stones, Marc Guéhi, Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Harry Kane, Anthony Gordon e Noni Madueke. Técnico: Thomas Tuchel.
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