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Esporte

Inglaterra x Noruega: confira as escalações para o confronto das quartas de final

Seleções disputam uma vaga na semifinal da Copa neste sábado, 11, às 18h

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jul 2026, 16h51 | Atualizado em 11 jul 2026, 18h17
Seis jogadores de futebol, três com uniformes vermelhos da Noruega e três com uniformes brancos da Inglaterra, posam lado a lado em um fundo cinza. Da esquerda para a direita: um loiro com as mãos juntas, um loiro de braços cruzados, um negro com cabelo descolorido e braçadeira azul, um negro com camisa 7, um negro com camisa 10 e mãos juntas, e um loiro com barba e mãos batendo palmas
Noruega e Inglaterra se enfrentam nas quartas de final da Copa do Mundo 2026 (Fifa/Getty Images)
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Inglaterra x Noruega: confira as escalações para o confronto das quartas de final Priorizar nos meus resultados Google

Inglaterra e Noruega se enfrentam neste sábado, 11, às 18h (horário de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo. O jogo no estádio de Miami, nos Estados Unidos, define a terceira semifinalista do Mundial que enfrentará o vencedor da disputa Argentina x Suíça. Dentro de campo, os artilheiros Harry Kane e Erling Haaland travam uma batalha pela artilharia no torneio e permanência das suas equipes na competição. 

A Inglaterra chegou às quartas de final após se classificar em primeiro lugar no grupo. A seleção do técnico Thomas Tuchel venceu a Croácia na estreia por 4 a 2, empatou com Gana na segunda rodada e depois venceu o Panamá na última rodada da fase de grupos. 

Na fase de 16 avos de final contra o Congo, saiu atrás no placar com gol de Cependa no início da partida. O goleiro Mpasi fez defesas importantes para os congoleses, mas Harry Kane assumiu foi decisivo e marcou os dois gols da virada e da classificação inglesa.

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Nas oitavas de final, enfrentou o México, no Estádio Azteca, na Cidade do México. Os anfitriões nunca tinham perdido no estádio em uma Copa do Mundo. O jogo foi agitado do começo ao fim, e apesar da expulsão do lateral Quansah, os europeus superaram a altitude, a torcida contrária e encerraram o 100% de aproveitamento mexicano no torneio. Por 3 a 2, com dois gols de Bellingham e um de Kane, os inventores do futebol quebraram o tabu.

Por conta da expulsão, o técnico Tuchel não contará com Quansah nas quartas de final e, se avançar, na semifinal. O alemão optou por Konsa para assumir a posição contra a Noruega.

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Os norueguês passaram em segundo lugar na classificação do grupo I em seu retorno ao Mundial após 28 anos sem se classificar. Venceu o Iraque na estreia por 4 a 1, depois venceu o Senegal por 3 a 2. Já classificada para o mata-mata, entrou com jogadores reservas contra a França na terceira rodada, sendo derrotada por 4 a 1. 

Na fase de 16 avos de final, conquistou a sua primeira vitória na história em mata-mata contra a seleção da Costa do Marfim. Nusa e Haaland marcaram os gols noruegueses na vitória por 2 a 1. 

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O brasileiro, infelizmente, lembra bem das oitavas de final. Haaland marcou dois em nova vitória por 2 a 1 que garantiu a melhor campanha na história da seleção nórdica na competição. Com os gols, ele chegou a sete apenas neste Mundial, e chega para enfrentar a Inglaterra na segunda colocação da artilharia da Copa, atrás apenas de Mbappé e Messi que marcaram oito vezes. 

O vencedor do confronto de Inglaterra x Noruega enfrentará na semifinal o vencedor de Argentina x Suíça, que jogam mais tarde, às 22h , no Estádio de Kansas, nos Estados Unidos.

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Confira as escalações de Inglaterra x Noruega:

Noruega: Nyland, Ajer, David Møller Wolfe, Heggem, Patrick Berg, Sander Berge, Martin Odegaard, Andreas Schjelderup, Alexander Sorloth, Erling Haaland e Julian Ryerson. Técnico: Ståle Solbakken.

Inglaterra: Jordan Pickford, Ezri Konsa, Nico O’Reilly, John Stones, Marc Guéhi, Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Harry Kane, Anthony Gordon e Noni Madueke. Técnico: Thomas Tuchel.

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Noruega
Seleção de Futebol da Inglaterra
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