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Esporte

Kane x Haaland: qual artilheiro chega em melhor fase para as quartas de final?

Centroavantes lideram estatísticas de gols das suas seleções, clubes e ligas nacionais

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jul 2026, 09h00 | Atualizado em 11 jul 2026, 09h21
À esquerda, Harry Kane, jogador inglês, veste camisa branca com número 9 e braçadeira azul, olhando para cima com a boca aberta. À direita, Erling Haaland, jogador norueguês, veste camisa vermelha e azul, com expressão de dúvida e as mãos abertas.
Harry Kane e Erling Haaland (Ulrik Pedersen/NurPhoto // Image Photo Agency/Getty Images)
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O jogo das quartas de final entre Inglaterra e Noruega neste sábado, 11, às 18h (horário de Brasília) marca o confronto entre dois dos principais artilheiros do futebol europeu nas últimas temporadas: Harry Kane e Erling Haaland. O furacão e o cometa, como são apelidados, respectivamente, lideraram as suas seleções, clubes e ligas na última temporada. Eles se encontram pela primeira vez defendendo as cores de seus países no estádio de Miami, nos Estados Unidos, mas apenas um sairá com a vaga para a semifinal.

Temporada goleadora no clube

Nesta temporada 2025/26, os dois foram artilheiros em seus clubes e nas ligas nacionais que disputaram. 

Jogador do Manchester City, Haaland marcou 27 gols em 35 jogos da Premier League. Somados os gols dos outros torneios que disputou pelo clube, anotou 38 gols na temporada.

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Kane defende o Bayern de Munique, na Alemanha, e balançou a rede 36 vezes em 31 partidas da Bundesliga. Considerando os gols em outros campeonatos, o inglês chegou à impressionante marca de 61 gols na temporada.

Em confronto direto, os jogadores se enfrentaram apenas duas vezes, quando o inglês ainda jogava no Tottenham. Na temporada 2022/23, Haaland saiu em vantagem, com um gol na vitória do City por 4 a 2. No jogo do returno, Kane anotou o gol da revanche dos Spurs por 1 a 0.

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Seleções em alta

Inglaterra e Noruega fizeram as melhores campanhas nas eliminatórias europeias para a Copa. Lideradas (adivinha?) por Kane e Haaland em gols, as seleções somaram 24 pontos, com 100% de aproveitamento na campanha (oito vitórias em oito jogos). Em suas seleções, eles são os artilheiros históricos por seus países e em Copas do Mundo

Kane fez 85 gols em 119 jogos pela Inglaterra, sendo 14 marcados em Mundiais, até as oitavas de final da atual edição. Ele é o quinto maior goleador na história do torneio atrás de Messi, Mbappé, Klose, Ronaldo Fenômeno e empatado com Gerd Muller.

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Haaland disputa uma Copa do Mundo pela primeira vez, mas já com números de veterano: sete gols em quatro jogos. Defendendo a Noruega, conseguiu a incrível marca de mais gols do que jogos: são 62 gols em 54 jogos

Nesta Copa, ambos chegam para o confronto direto na briga pela artilharia da competição, atrás apenas de Mbappé e Messi com oito gols: Haaland marcou sete gols em quatro jogos que disputou neste Mundial (ele foi poupado na terceira rodada da fase de grupos). Kane balançou a rede sete vezes e deu uma assistência em cinco jogos. O furacão ou o cometa, quem avança às semifinais?

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