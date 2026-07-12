Argentina vence a Suíça em nova batalha na prorrogação e reencontra Inglaterra na semifinal

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A Argentina venceu a Suíça por 3 a 1 na prorrogação e avança para a semifinal da Copa do Mundo. Após Mac Allister abrir o placar, Ndoye empatou para os suíços. A expulsão de Embolo mudou o jogo, e Julián Álvarez e Lautaro Martínez garantiram a vitória albiceleste, que agora enfrenta a Inglaterra.

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A Argentina sofreu mais uma vez no mata-mata. Depois de passar na prorrogação contra Cabo Verde, buscar uma virada sobre o Egito, nas quartas de final não foi diferente. Porém, o resultado foi o mesmo: a campeã do mundo saiu com a vitória. Por 3 a 1, venceu a Suíça neste sábado, 12, no estádio de Kansas, nos Estados Unidos e se classificou para a semifinal da Copa do Mundo contra a Inglaterra.

Mac Allister abriu o placar para os hermanos, Ndoye empatou para os europeus que estavam melhores no jogo, no entanto, perderam Embolo por expulsão logo na sequência do empate. A partida foi para a prorrogação e a Albiceleste contou com a estrela dos companheiros de Messi no ataque, Julián Álvarez e Lautaro Martínez, que garantiram o placar favorável e a classificação.

1º tempo

A Suíça não ficou apenas na defesa diante da campeã do mundo. Nos minutos iniciais, Fruler pressionou, Rieder ficou com a sobra e fez tabela com Embolo, mas que cruzou sem nenhum companheiro para finalizar na área. Após bate e rebate, Xhaka teve a chance de finalizar na entrada da área, mas isolou como um kicker de futebol americano no estádio do Kansas City Chiefs, da NFL.

Quando Messi tocou na bola, criou as primeiras oportunidades argentinas no jogo. Ele avançou pela direita, chamou a marcação suíça, e passou para Mac Allister livre na entrada da área, mas seu chute é travado. No escanteio, Messi cruza o primeiro com perigo, nenhum companheiro finaliza, e a bola desvia em um adversário para novo tiro de canto. Na segunda oportunidade, ele não perdoou: o camisa 10 cruzou na cabeça de Mac Allister na primeira trave, que abriu o placar para a Argentina aos 10 minutos.

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Envolvida pela troca de passes argentina, a Suíça teve oportunidade com Sow em finalização fora da área para defesa segura de Emiliano Martínez. Mesmo atrás do placar, os europeus voltaram a pressionar e controlar as ações do jogo, mas com dificuldades no último toque das jogadas ofensivas. A principal chance veio quando Embolo recebeu de Ngoy aos 31 minutos e ficou cara a cara com o goleiro, Martínez saiu bem e prevaleceu mais uma vez.

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O clima esquentou no final da primeira etapa, com faltas duras de ambos os lados e até Messi, que apesar de capitão, geralmente pouco reclama com o árbitro, se queixou ao português João Pinheiro no apito. Apesar de entradas duras, apenas Embolo recebeu um cartão amarelo por chegada em Paredes.

2º tempo

No segundo tempo, a primeira grande chance foi suíça. Xhaka lançou bola para Embolo por cima da defesa argentina. O atacante passa para Ndoye livre, que domina, mas demora para definir e Lisandro Martínez bloqueia a chance do empate aos 4 minutos da segunda etapa. A Suíça pressionou a saída de bola adversária e empurrou a Argentina para trás para retomar a posse, mas voltou a sofrer com tomadas de decisão equivocadas e erros técnicos no último terço do campo.

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Ndoye liderou a pressão suíça pelo lado esquerdo e Xhaka no meio. O lateral teve chance de cabeça para defesa de Dibu Martínez e o camisa 10 arriscou de fora da área, forçando o goleiro a trabalhar de novo. A insistência deu certo aos 22 minutos: em tabela com Ricardo Rodríguez, Ndoye invadiu a grande área, e mesmo com pouco ângulo, chutou cruzado para o fundo da rede.

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A Suíça estava melhor do que a Argentina com sobras, sem deixar a adversária completar uma sequência de passes. Porém, durou pouco a alegria da minoria de torcedores da seleção europeia no estádio de Kansas, no Velho Continente, e dos secadores de plantão da Albiceleste. No lance seguinte do gol de Ndoye, Embolo sofre aparente falta de Paredes que levou cartão amarelo pela infração. Mas o VAR interveio, e chamou o árbitro para revisar a jogada por erro de identificação. Após revisar o lance, João Pinheiro tirou o amarelo do argentino e o deu para o atacante suíço por simulação. Já amarelado no primeiro tempo, Embolo foi expulso aos 25 minutos do segundo tempo, no melhor momento da sua seleção no jogo.

Com um a mais, foi a vez da Argentina pressionar. Paredes lançou bola longa na área para Messi, que ficou livre de marcação, dominou de peito, e tentou encobrir o goleiro suíço. Kobel foi melhor que o argentino e impediu o 22º gol de Messi em Mundiais. Em outra chance clara, Nico González se esforça para evitar a saída da bola e acaba jogando para dentro da área, onde Mac Allister aparece livre para cabecear, mas erra o alvo. O desespero era tanto, que o canhoto Messi até de direita e manda para fora. Já nos acréscimos, Nico González finalizou de voleio, a bola ainda desviou no caminho e Kobel fez nova defesa difícil. Foi insuficiente e pressão no tempo regulamentar, e o jogo foi para a prorrogação.

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Prorrogação

O jogo tornou-se um ataque contra defesa. Almada, substituindo Enzo Fernández, entrou como jogador mais ofensivo e teve oportunidade aos 3 minutos, em tabela com Julian Álvarez, chutando de primeira e parando na defesa segura de Kobel. O ex-Botafogo arriscou de fora da área, em seguida, e foi para o lado de fora da rede. Em uma das poucas escapadas do lado europeu, Xhaka chutou de fora da área com efeito, mas a bola passou por cima da meta de Emiliano Martínez.

No segundo tempo da prorrogação, a Argentina não conseguia infiltrar na área da Suíça. Aos 6 minutos, Flaco López, único jogador do futebol brasileiro ainda na Copa do Mundo, chamou a marcação para o fundo de campo na esquerda, e passou para Julián Álvarez. O camisa 9 decidiu: puxou para dentro e chutou, enfim, uma bola indefensável por cima de Kobel.

A cereja do bolo: Lautaro Martínez aproveitou contra-ataque puxado por Almada, e no rebote concretizou a classificação. Por 3 a 1, a Argentina se classificou para a semifinal contra a Inglaterra.

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