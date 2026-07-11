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Esporte

Argentina x Suíça: confira as escalações do confronto das quartas de final da Copa

Atual campeã enfrenta adversário para o qual nunca perdeu; vencedor enfrenta a Inglaterra na semifinal

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jul 2026, 21h20
Seis jogadores de futebol, três argentinos e três suíços, posam lado a lado. Os argentinos vestem camisas listradas em azul claro e branco, com shorts azuis escuros. Lionel Messi, ao centro, segura uma bola de futebol. Os suíços usam uniformes vermelhos com detalhes brancos, e um deles tem os braços cruzados
Argentina x Suíça - quartas de final da Copa do Mundo (Fifa/Getty Images)
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Argentina x Suíça: confira as escalações do confronto das quartas de final da Copa Priorizar nos meus resultados Google

Argentina e Suíça se enfrentam neste sábado, 11, às 22h (horário de Brasília) pelas quartas de final da Copa do Mundo. As seleções jogam no estádio de Kansas, nos Estados Unidos, e o vencedor enfrentará a Inglaterra na semifinal do Mundial. 

Os atuais campeões mundiais se classificaram em primeiro lugar no grupo J, com 100% de aproveitamento e vitórias sobre Argélia, Áustria e Jordânia. Apesar do chaveamento aparentemente fácil, a Argentina sofreu para superar a sensação da Copa, Cabo Verde na fase de 16 avos de final. O jogo foi vencido apenas na prorrogação por 3 a 2, após os estreantes no torneio buscarem duas vezes o empate.

Nas oitavas de final, viveram outro drama contra o Egito. Aos 34 minutos do segundo tempo, estavam com 2 a 0 de desvantagem no placar. Mas a atual campeã mundial buscou uma virada ainda no tempo regulamentar com gols de Romero, Messi e Enzo Fernández. 

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Apesar de um empate insosso com o Catar na estreia, a Suíça também se classificou em primeiro lugar do seu grupo com a vitórias sobre a Bósnia e Herzegovina e o anfitrião Canadá. Na fase de 16 avos de final, venceu a Argélia por 2 a 0. Nas oitavas de final, não precisou buscar uma virada nos últimos minutos como a Argentina, porém, viveu o drama dos pênaltis contra a Colômbia após empate sem gols no tempo regulamentar. Por 4 a 3, venceu a disputa na marca da cal, e voltou às quartas de final da Copa pela primeira vez em 72 anos.

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Confira as escalações:

Argentina: Emiliano Martínez, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez e Lionel Messi. Técnico: Lionel Scaloni.

Suíça: Gregor Kobel, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez, Denis Zakaria, Remo Freuler, Granit Xhaka, Djibril Sow, Fabian Rieder, Breel Embolo e Dan Ndoye. Técnico: Murat Yakin.

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