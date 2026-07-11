Flamengo x Benfica: onde assistir, horário e escalações

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Flamengo e Benfica se enfrentam em Portugal pelo Troféu do Algarve. O amistoso marca o teste mais exigente para o Rubro-Negro na intertemporada e a estreia do técnico Marco Silva no comando do Benfica. Com ingressos esgotados, a partida promete fortes emoções e será transmitida por Band, Sportv, ge tv e Premiere.

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O Flamengo encerra sua intertemporada em Portugal diante do Benfica neste sábado, 11, às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Algarve, localizado entre os municípios de Faro e Loulé, na região Sul de Portugal. Embora tenha caráter amistoso, o confronto é válido pelo Troféu do Algarve e é o teste mais exigente da preparação rubro-negra durante a pausa para a Copa do Mundo de 2026. Os ingressos para a partida já estão esgotados.

A equipe comandada por Leonardo Jardim chega invicta no torneio. Depois de empatar por 2 a 2 com o River Plate, o Flamengo venceu o Lausanne-Sport por 2 a 0. Contra os portugueses, a tendência é que seja utilizada uma formação mais próxima da considerada titular, embora os jogadores que disputaram a Copa do Mundo com suas seleções ainda não estejam disponíveis. Léo Ortiz, em recuperação de lesão muscular, e Ayrton Lucas, que sentiu dores diante do River, também são dúvidas.

Do outro lado, a partida vai marcar a estreia do técnico Marco Silva no comando do Benfica. O clube português reformulou parte do elenco, contratou nomes como Clément Lenglet e Kaminski e tenta ajustar seu modelo de jogo para a temporada 2026/27.

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Como assistir ao jogo entre Flamengo e Benfica hoje?

Flamengo e Benfica vão se enfrentar neste sábado, 11, às 15h30 (horário de Brasília), em partida amistosa válida pelo Troféu do Algarve, no Estádio Algarve, em Portugal. A partida terá transmissão da Band, do Sportv, da ge tv e do Premiere.

Prováveis escalações:

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, João Victor, Vitão e Johnny; Pulgar, Jorginho e Luiz Araújo; Bruno Henrique, Pedro e Samuel Lino. Técnico: Leonardo Jardim.

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Benfica: Trubin; Dedic, Tomás Araújo, António Silva e Samuel Dahl; Enzo Barrenechea, Leandro Barreiro e Georgiy Sudakov; Andreas Schjelderup, Pavlidis e Dodi Lukébakio. Técnico: Marco Silva.