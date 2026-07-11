Fifa anuncia venda de pedaços do gramado da final da Copa

A Fifa alardeia o tempo todo que esta é a maior Copa de todos os tempos. É a com mais seleções, com mais países-sede e, também, a que mais enche seus cofres. O torneio ainda não acabou, mas a projeção da entidade era de arrecadar 9 bilhões de dólares só nesses 40 dias. É preciso muita criatividade para conseguir atingir a meta. A última ideia da organização foi vender… grama.

Não qualquer grama, claro. A Fifa está vendendo, pela internet, pequenos pedaços do gramado do estádio de Nova York e Nova Jersey, onde será disputada a grande final da Copa do Mundo de 2026.

Cada pedaço custa a partir de 450 dólares (cerca de 2 300 reais). Eles são preservado em resina e, claro, só serão enviados depois da final, no dia 19 de julho, e apenas para compradores nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Europa.

A peça traz gravados o logotipo da Copa do Mundo de 2026, o nome do estádio, a data e o placar final da partida. O produto vem acompanhado de um pendrive USB com um “certificado de autenticidade”. Os itens são fabricados pela empresa britânica Keep Stub, que oferece outras três versões no próprio site, a 900, 1 200 e 3 000 dólares (cerca de 4 600, 6 100 e 15 300 reais, respectivamente).

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Cada uma das quatro faixas de preço é limitada a 2 026 unidades. Se o estoque esgotar, o total arrecadado passará de 11,2 milhões de dólares (57,2 milhões de reais).

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A embalagem e os itens que acompanham o pedaço de grama mudam conforme o preço. Nas três faixas mais baratas, o cubo de acrílico mede 6,4 cm³. Já a versão de 3 000 dólares, batizada de “Hero Edition”, inclui um pedaço maior, de 7,6 cm³, além de um ingresso de recordação em metal com detalhes dourados, uma réplica em miniatura da bola da final da Copa e um troféu da Copa do Mundo em cristal.

É evidente que trata-se de um souvenir para colecionadores, mas é curioso lembrar que jogadores do Brasil e da França criticaram duramente o gramado, acusando-o de ser seco e não deixar a bola rolar.

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Será que é a grama mais cara de todos os tempos?

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