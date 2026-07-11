A Suíça já venceu a Argentina? Confira o retrospecto do confronto das quartas de final

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Argentina e Suíça se enfrentam nas quartas da Copa do Mundo. Com um histórico de invencibilidade argentina e Messi em campo, a partida promete fortes emoções. A Suíça busca quebrar o tabu e avançar pela primeira vez à semifinal, enquanto a atual campeã tenta uma vitória tranquila.

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Argentina e Suíça se enfrentam neste sábado, 11, às 22h (horário de Brasília) nas quartas de final da Copa do Mundo. O jogo no estádio de Kansas coloca a atual campeã mundial contra uma seleção para a qual nunca perdeu. O retrospecto não é favorável para os suíços, que buscam uma inédita classificação para a semifinal.

Foi em uma Copa do Mundo que as seleções se enfrentaram pela primeira vez na história. Na edição de 1966, na Inglaterra, na fase de grupos, a Argentina venceu a Suíça por 2 a 0, no estádio de Hillsborough. A equipe europeia foi eliminada ainda naquela fase, com três derrotas. Os argentinos avançaram para as quartas de final (primeira fase eliminatória na época), mas perderam para os donos da casa que se sagraram campeões naquele Mundial.

Os próximos cinco confrontos foram amistosos. Em 1980, a Argentina aplicou o placar mais largo do confronto, 5 a 0, e em 1984, os hermanos venceram mais uma por 2 a 0. Depois aconteceram dois empates em 1 a 1 em 1990 e 2007. Neste segundo, Lionel Messi já defendia a Albiceleste e deu a assistência para o gol argentino. Mas a principal atuação do camisa 10 diante da Suíça aconteceu em 2012, quando ele fez um hat-trick na vitória por 3 a 1.

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As seleções voltaram a se enfrentar em Copas do Mundo na edição sediada pelo Brasil em 2014. Argentina e Suíça cruzaram no mata-mata nas oitavas de final. Pela primeira vez disputando um jogo eliminatório, a partida foi equilibrada. O jogo ficou no 0 a 0 no tempo regulamentar e foi para a prorrogação. Faltando dois minutos para o fim do tempo extra, Lionel Messi apareceu mais uma vez e deu uma assistência para Di María fazer 1 a 0 e classificar os hermanos para a próxima fase.

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Doze anos depois, a Suíça tem a oportunidade de se vingar ou a Argentina de repetir a dose para cima dos adversários. Entre os desafios dos europeus, Lionel Messi segue como um deles, como artilheiro da seleção no torneio com oito gols marcados. Os hermanos buscam uma classificação mais tranquila, depois de sofrer diante do Egito e Cabo Verde, nas fases anteriores do mata-mata. Os suíços venceram o Canadá na fase de 16 avos de final, e a Colômbia nos pênaltis nas oitavas de final.

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O vencedor do confronto enfrentará na semifinal o vencedor de Inglaterra x Noruega, que também jogam neste sábado, 11, às 18h.

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