Yamal diz que França deve temer a Espanha

Todas as seleções que enfrentaram a França nesta Copa tentaram se fechar na defesa, com medo do poderosíssimo ataque com Mbappé, Dembelé e Olise. Nas oitavas, o Paraguai passou o jogo inteiro sem dar um chute no gol, com todos os seus jogadores atrás da linha de meio de campo, para tentar segurar o zero no placar e arrastar o jogo para os pênaltis. Nem isso deu certo. O jovem – e destemido – atacante Lamine Yamal, porém, acha que são os Bleus que devem perder a noite de sono antes de enfrentar a Espanha pela semifinal da Copa do Mundo no estádio de Dallas, no Texas, na terça-feira.”Se a França deve temer alguém, somos nós”, disse Yamal a jornalistas após a vitória da Espanha sobre a Bélgica.

Será o terceiro confronto entre os dois países nos últimos três anos e, de fato, os números são favoráveis aos espanhóis. Foram duas vitórias de La Roja, uma nas semifinais da Eurocopa em 2024 por 2 a 1, e mais outra num espetacular 5 a 4 na semifinal da Liga das Nações da Uefa em 2025. “Já os eliminamos antes, duas vezes. Sinceramente, acho que somos as duas melhores seleções da Copa do Mundo, então vamos ver o que acontece, mas não temos nenhum medo”.

Será a segunda semifinal de Copa do Mundo da história da Espanha, e a primeira desde que conquistaram o título em 2010. A França busca chegar à sua terceira final consecutiva de Copa do Mundo, depois de vencer em 2018 e terminar como vice-campeã para a Argentina no Catar, quatro anos atrás.

“As expectativas são muito, muito altas para o próximo jogo”, disse o técnico da Espanha, Luis de la Fuente. “Estamos concentrados neste próximo jogo e muito cientes do potencial do nosso adversário na próxima partida. Mas também estamos muito certos de que somos capazes de vencer a França.

Continua após a publicidade

Assim como a França, a Espanha era considerada uma das favoritas antes do torneio, mas suas atuações sem brilho na fase de grupos levantaram dúvidas sobre o potencial da equipe.

Sua campanha começou com um empate sem gols contra Cabo Verde, antes de vitórias sobre Arábia Saudita e Uruguai a levarem às fases eliminatórias.

Continua após a publicidade

Passaram com tranquilidade pela Áustria, mas precisaram de gols salvadores no fim (as duas vezes do atacante Merino) para eliminar Portugal e Bélgica.

Yamal justifica a falta de entusiasmo com a Espanha nos adversários, que se fecham demais e impossibilitam que eles desenvolvam um bom jogo, ainda que não ameacem realmente o goleiro Unai Simón. “Pode parecer que não estamos jogando muito bem, mas todas as equipes contra as quais jogamos se retraem. Ninguém encarou a gente de igual para igual, mas no fim conseguimos a vitória, e aconteceu de novo hoje”.

Continua após a publicidade

O ponta do Barcelona, que completa 19 anos na segunda-feira, marcou um gol em seis jogos na fase final até agora.

Publicidade