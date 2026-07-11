Jayden Adams, jogador da África do Sul na Copa do Mundo, morre aos 25 anos

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O futebol sul-africano está de luto: Jayden Adams, meio-campista de apenas 25 anos que defendeu a seleção na Copa do Mundo deste ano e brilhou na inédita classificação para o mata-mata, morreu neste sábado. As circunstâncias da morte não foram divulgadas, deixando fãs e colegas em choque com a partida precoce do jovem talento. Entenda o impacto de sua perda.

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O jogador Jayden Adams morreu neste sábado, 11, aos 25 anos. O meio-campista defendeu a seleção da África do Sul na Copa do Mundo deste ano. As circunstâncias da morte não foram divulgadas.

Atleta do Mamelodi Sundowns, Adams disputou seu primeiro Mundial da carreira. Os Bafana Bafana, apelido da seleção sul-africana, conquistaram uma inédita classificação para o mata-mata do torneio ao terminarem a fase de grupos na segunda colocação.

A Polícia da Cidade do Cabo abriu uma investigação depois que o corpo de um homem de 25 anos em uma residência em Schotschekloof, um subúrbio na região central da cidade, na manhã deste sábado, 11.

Em comunicado nas redes sociais, o sindicato dos jogadores de futebol da África do Sul lamentou a morte do jogador:

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“A morte roubou-nos, de forma cruel, um dos nossos. Levou do nosso país um futebolista notável, mas jamais apagará o legado que Jayden Adams deixa para trás. Recordaremos para sempre a sua humildade, o seu talento extraordinário e o orgulho com que representou a África do Sul. Descansa em paz, Jayden. Nunca serás esquecido.”

Em suas redes sociais, o Ministro dos Esportes da África do Sul, Gayton McKenzie, publicou um vídeo cumprimentando o atleta no seu retorno ao país depois da campanha histórica na Copa do Mundo. Na legenda, escreveu: “Descanse em paz, meu garoto”

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Rest in perfect Peace my Boy 🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲 pic.twitter.com/UwA0pxGkL7 — Gayton McKenzie (@GaytonMcK) July 11, 2026

Em comunicado divulgado pelo jornal inglês The Guardian, McKenzie afirmou: “ É com profundo choque e imensa tristeza que recebi a notícia do falecimento de Jayden Adams, meio-campista do Mamelodi Sundowns e da seleção sul-africana Bafana Bafana, aos 25 anos de idade. O futebol sul-africano perdeu um de seus mais brilhantes jovens talentos, e nossa nação lamenta essa perda ao lado de sua família, de seus companheiros de equipe e dos milhões de torcedores que o viram crescer de uma promissora revelação das categorias de base até se tornar um jogador da seleção principal dos Bafana Bafana.” O Ministro afirmou que a causa da morte do jogador não foi confirmada.

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O presidente da Fifa, Gianni Infantino também se pronunciou e lamentou a morte do jogador: “É extremamente triste saber que o meio-campista da África do Sul, Jayden Adams, faleceu apenas algumas semanas depois de participar da histórica campanha de sua nação na Copa do Mundo da FIFA. Meus pensamentos e condolências, assim como os de todos na FIFA e da comunidade global do futebol, estão com sua família, amigos e companheiros de equipe. A estrela do Bafana Bafana e do Mamelodi Sundowns fará muita falta. Que ele descanse em paz.”

Natural da Cidade do Cabo, Adams começou nas categorias de base do Stellenbosch e foi o primeiro jogador da base do clube a assinar um contrato profissional. Ele fez 139 jogos pela equipe, venceu a 2023 Carling Knockout, antes de ser vendido ao Mamelodi Sundowns em 2025. O meio-campista foi titular no jogo de abertura da Copa do Mundo entre México e África do Sul no dia 11 de julho. Também esteve entre os onze iniciais contra a República Tcheca, e saiu do banco na vitória sobre a Coreia do Sul que garantiu a classificação para o mata-mata. Na derrota para o Canadá na fase de 16 avos de final, não entrou em campo.

Apesar da histórica campanha na Copa, Adams viveu um período de luto durante a competição pois perdeu a avó de 72 anos, dias antes do jogo contra os tchecos.

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