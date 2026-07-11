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Previsão do tempo no domingo, 12: frente fria traz chuva e ventos fortes a São Paulo

Segundo o Climatempo, capital paulista terá máxima de 21°C; temporais também ameaçam áreas do Centro-Oeste e Norte

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jul 2026, 17h00
Nuvens carregadas e chuva forte são vistas da Lapa, zona oeste de São Paulo, nesta quinta-feira (11)
 (André Lucas de Almeida/Futura Press)
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Previsão do tempo no domingo, 12: frente fria traz chuva e ventos fortes a São Paulo Priorizar nos meus resultados Google

A previsão do tempo para domingo, 12 de julho, indica uma mudança significativa no tempo em São Paulo. O avanço de uma frente fria provoca chuva em diversas áreas do estado, incluindo a capital, e derruba as temperaturas após um sábado mais quente.

Na cidade de São Paulo, a chuva pode começar ainda durante a madrugada e persistir ao longo do dia. Segundo o Climatempo, também são esperadas rajadas de vento entre 50 e 70 km/h, enquanto a temperatura máxima não deve passar dos 21°C.

No restante do país, as instabilidades continuam no Sul e avançam por Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. O Nordeste terá predomínio de ar seco no interior, enquanto o Norte permanece sujeito a pancadas fortes e temporais isolados.

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Previsão do tempo por região:

Sul

A Região Sul continua sob influência da frente fria, do fluxo de umidade e de uma área de baixa pressão próxima à costa. A chuva ocorre desde cedo no litoral do Rio Grande do Sul, na Costa Doce, nos Vales, na Grande Porto Alegre, no oeste de Santa Catarina e no noroeste do Paraná, podendo ser moderada a forte pela manhã no nordeste e litoral norte gaúchos, na Serra e no sul catarinense. Ao longo do dia, as precipitações perdem força, enquanto uma nova massa de ar polar estabiliza o tempo em outras áreas e reduz as temperaturas, com as mínimas podendo ocorrer à noite.

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Sudeste

A frente fria muda o tempo no Sudeste e provoca chuva em grande parte de São Paulo, no extremo sul de Minas Gerais e, entre a tarde e a noite, no sul do Rio de Janeiro e na capital fluminense. As pancadas podem ser moderadas a fortes e acompanhadas de trovoadas, com risco de temporais na Baixada Santista. As temperaturas diminuem em São Paulo, no sul mineiro e no sul fluminense, enquanto Minas Gerais e o oeste do Espírito Santo continuam enfrentando baixa umidade.

Centro-Oeste

O domingo será de mudança no tempo em Mato Grosso do Sul, com chuva desde cedo no sul e no sudoeste do estado, acompanhada de trovoadas, e avanço das instabilidades para outras áreas ao longo do dia. Em Mato Grosso, as pancadas aumentam no oeste, noroeste, centro-oeste e norte, com possibilidade de temporais isolados no noroeste. Goiás e Distrito Federal continuam com tempo firme, calor e umidade relativa do ar entre 12% e 20%.

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Nordeste

A chuva perde força no Nordeste e fica concentrada principalmente entre os litorais da Paraíba e do Rio Grande do Norte, onde ainda pode ocorrer com intensidade moderada a forte. No litoral do Ceará, a precipitação será fraca. O interior da região terá predomínio de sol, tempo seco e baixa umidade, especialmente no oeste e sudoeste da Bahia, na área central do Piauí e no sul do Maranhão.

Norte

O calor, a elevada umidade e a atuação da Zona de Convergência Intertropical mantêm as pancadas de chuva em grande parte do Norte. Pode chover com intensidade moderada a forte no Amazonas, Acre, Rondônia, norte de Roraima, norte do Amapá e sudoeste do Pará, com risco de temporais na faixa central de Rondônia e no oeste amazonense, próximo à divisa com o Acre. Tocantins permanece com tempo firme, calor e baixa umidade.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste domingo, 12 de julho:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 14°C / 29°C
  • Brasília (DF): 17°C / 29°C
  • Curitiba (PR): 12°C / 19°C
  • Florianópolis (SC): 13°C / 18°C
  • Goiânia (GO): 18°C / 31°C
  • Manaus (AM): 24°C / 31°C
  • Porto Alegre (RS): 12°C / 16°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 17°C / 27°C
  • Salvador (BA): 21°C / 28°C
  • São Paulo (SP): 16°C / 21°C
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Clima
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