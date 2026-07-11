Noruega x Inglaterra na Copa: onde assistir, horário e escalações

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Noruega e Inglaterra se enfrentam nas quartas da Copa do Mundo 2026, neste sábado, 11, às 18h. A partida no Estádio de Miami vale vaga na semifinal e terá transmissão exclusiva pela CazéTV. Noruega vem de campanha histórica com Haaland, enquanto Inglaterra busca superar desfalques para avançar.

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Noruega e Inglaterra se enfrentam neste sábado, 11, às 18h (de Brasília), em busca de uma vaga na semifinal da Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada no estádio de Miami, nos Estados Unidos.

Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis. A seleção que se classificar vai enfrentar Argentina ou Suíça na semifinal. As duas seleções se enfrentam também neste sábado, às 22h (horário de Brasília).

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Os noruegueses chegaram às quartas após eliminarem o Brasil por 2 a 1 nas oitavas, com dois gols do atacante Erling Haaland. A equipe do técnico Ståle Solbakken já havia vencido a Costa do Marfim pelo mesmo placar na eliminatória anterior. A atual campanha da Noruega na Copa do Mundo é a melhor do país na história do torneio. Até então, o melhor resultado norueguês havia sido nas oitavas de final da Copa de 1998, na França.

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Do outro lado, a Inglaterra se classificou após vencer o México por 3 a 2 no Estádio Azteca, na Cidade do México, nas oitavas. Antes, os ingleses haviam vencido a República Democrática do Congo de virada, por 2 a 1, na segunda fase. O zagueiro Jarell Quansah está suspenso após ter sido expulso contra os mexicanos e não poderá jogar o confronto. Com uma lesão na coxa, Marc Guéhi é dúvida para a partida.

Como assistir ao jogo entre Noruega e Inglaterra hoje?

Noruega e Inglaterra vão se enfrentar neste sábado, 11, às 18h (horário de Brasília), em partida válida pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, no estádio de Miami, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Prováveis escalações:

Noruega: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem e Møller Wolfe; Patrick Berg e Sander Berge; Nusa, Ødegaard e Sørloth; Haaland. Técnico: Ståle Solbakken.

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Inglaterra: Pickford; Djed Spence, Konsa, Stones (Marc Guéhi) e Nico O’Reilly; Declan Rice e Elliot Anderson; Saka, Bellingham e Anthony Gordon; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Arbitragem

Árbitro: Clément Turpin (França);



Clément Turpin (França); Assistentes: Nicolas Danos (França) e Benjamin Pages (França);



Nicolas Danos (França) e Benjamin Pages (França); Quarto árbitro: Alejandro Hernández Hernández (Espanha);



Alejandro Hernández Hernández (Espanha); Árbitro assistente reserva: José Enrique Naranjo Pérez (Espanha);



José Enrique Naranjo Pérez (Espanha); VAR: Jérôme Brisard (França).

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