Copa do Mundo: frase do ônibus da seleção brasileira é definida

A Fifa anunciou nesta quinta-feira as frases que serão estampadas nos ônibus que levarão os jogadores e membros das comissões das seleções durante a Copa do Mundo de 2018. “Mais que 5 estrelas, 200 milhões de corações” é a frase que estará no transporte da seleção brasileira.

A campanha foi realizada nos 32 países que irão participar do Mundial. Neste ano, o Brasil foi o país que mais registrou frases, com mais de 27.000 sugestões.

A frase de 2018 é menos pretensiosa que a do Mundial de 2014, no Brasil: “Preparem-se, o hexa está chegando”. Em 2010, a vencedora foi “Lotado! O Brasil inteiro está aqui dentro”.

Confira, as frases vencedoras de todas as 32 seleções:

Argentina: UNIDOS POR UNA ILUSIÓN (Juntos por um sonho)

Austrália: BE BRAVE, BE BOLD, SOCCEROOS IN GREEN AND GOLD (Seja corajoso, seja forte, socceroos, em verde e dourado”

Bélgica: RED DEVILS ON A MISSION (Diabos Vermelhos em uma missão)

Brasil: MAIS QUE 5 ESTRELAS 200 MILHÕES DE CORAÇÕES

Colômbia: AQUÍ VAN 1 SUEÑO, 3 COLORES Y 50 MILLONES DE CORAZONES (Aqui vão 1 sonho, três cores e 50 milhões de corações)

Costa Rica: NO HAY IMPOSIBLE CUANDO JUEGA TODO UN PAÍS (Nada é impossível quando joga todo um país)

Croácia: MALA ZEMLJA. VELIKI SNOVI (Pequeno país, grandes sonhos)

Dinamarca: SAMMEN SKABER VI HISTORIE (Juntos fazemos história)

Inglaterra: SEND US VICTORIOUS (Nos faça vitoriosos)

Egito: لما نقول الفراعنة الدنيا تقوم تسمعنا (Quando você ouvir faraós, você deve levantar e escutar)

França: VOTRE FORCE, NOTRE PASSION. ALLEZ LES BLEUS !!! (Sua força, nossa paixão. Vamos, azuis)

Alemanha: ZUSAMMEN. GESCHICHTE SCHREIBEN (Vamos escrever história juntos)

Islândia: Látum drauminn verða að veruleika (Façamos história juntos)

Irã: 80 MILLION PEOPLE , 1 NATION , 1 HEART BEAT (80 milhões, uma nação, uma batida de coração)

Japão: いざ「闘え」、サムライブルー!(É hora da batalha, samurai azul)

Coreia do Sul: 아시아의 호랑이, 세계를 삼켜라 (Tigres da Ásia, conquistem o mundo)

México: ¡HECHOS EN MÉXICO!, ¡HECHOS PARA LA VICTORIA! (Feito no México, feitos para a Vitória)

Marrocos: اسود الاطلس فخر المغرب (Os leões, orgulho do Marrocos)

Nigéria: THE WINGS OF AFRICAN PRIDE (As asas do orgulho africano)

Panamá: ¡PANAMÁ! LA FUERZA DE DOS MARES (Panamá, a força de dois mares)

Peru: ¡ESTAMOS DE VUELTA! ACÁ VIAJAN MÁS DE 30 MILLONES DE PERUANOS! (Estamos de volta. 30 milhões de peruanos estão viajando)

Polônia: POLSKA DAWAJ! (Vamos, Polônia)

Portugal: O PASSADO É GLÓRIA, O PRESENTE É HISTÓRIA

Rússia: ИГРАЙ С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ (Jogue de coração aberto)

Arábia Saudita: فرسان الصحراء (Guerreiros do deserto)

Senegal: IMPOSSIBLE N’EST PAS SÉNÉGALAIS (O impossível não é senegales)

Sérvia: Jedan tim, jedan san – Srbija! (Um time, um sonho – Sérvia)

Espanha: JUNTOS SOMOS INVENCIBLES (Juntos somos invencíveis)

Suíça: TILLSAMMANS FÖR SVERIGE! (Juntos pela Suécia)

Suíça FOUR LANGUAGES, ONE NATION (Quatro línguas, uma nação)

Tunísia: يا روسيا جاوك النسور. يد وحدة ملاعبية و جمهور (Rússia, aqui vão as águias, de mãos dadas com os torcedores)

Uruguai: BRILLA EL SOL EN RUSIA, EL CIELO ES TODO CELESTE (Brilha o sol na Rússia, o céu é todo celeste)