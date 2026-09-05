GP da Itália: Francês faz primeira pole da carreira e Bortoleto larga em décimo

O francês Pierre Gasly (Alpine) conquistou neste sábado, 5, a primeira pole position da carreira, ao superar o britânico George Russell (Mercedes) na classificação para o GP da Itália, em Monza. Enquanto a Alpine comemorava o feito inédito, o brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) vivia a frustração inversa: terminou a sessão em 11º lugar, batido por apenas um centésimo de segundo pelo heptacampeão Lewis Hamilton, mas foi beneficiado por uma punição a Kimi Antonelli e larga, no domingo, da 10ª posição.

A pole de Gasly — a primeira de um piloto francês desde Jean Alesi, em 1997, e também a primeira da história da Alpine — saiu no fio da navalha. Depois de liderar a Q1 e cair para a quarta posição na Q2, o francês reservou o melhor para a Q3: girou em 1min21s786, tempo 60 milésimos mais rápido que o de Russell. A equipe apostou em uma estratégia coletiva para a volta decisiva, saindo por último dos boxes para aproveitar o rastro dos rivais; o argentino Franco Colapinto, companheiro de Gasly, ainda cedeu o vácuo ideal no momento certo.

O resultado tem sabor especial para o piloto de 30 anos, que já havia vencido em Monza em 2020 — sua única vitória na F1 até hoje, também construída de forma inesperada, largando da 10ª colocação pela então AlphaTauri. A pole chega, ainda, num fim de semana emocionalmente conturbado: na véspera, Gasly havia perdido pela segunda vez, por decisão da FIA, o pódio conquistado em Mônaco, em junho.

Para Bortoleto, a manhã teve gosto amargo antes da reviravolta. O piloto da Audi avançou com folga na Q1, mas foi eliminado na Q2 pela margem mínima possível: um milésimo de segundo separou sua volta da de Hamilton, último a avançar à decisão da pole. O brasileiro fechou a sessão em 11º — resultado que o deixaria fora do top 10 do grid não fosse a punição a Kimi Antonelli. Líder do Mundial de Pilotos, o italiano trocou componentes do motor além do limite permitido e larga do fundo do grid neste domingo. Com isso, Bortoleto sobe uma posição e larga em 10º.

Antonelli não é o único a amargar punição por infração ao regulamento de motores: Alexander Albon (Williams) e Liam Lawson (Red Bull) também vão para o fundo do grid pelo mesmo motivo. Entre os primeiros colocados, Oscar Piastri (McLaren) larga em terceiro, seguido por Charles Leclerc e Lewis Hamilton, da Ferrari — dupla que decepcionou a torcida da casa ao não brigar pela pole. Max Verstappen é o sexto, à frente de Colapinto e Lando Norris.

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Para Russell, que soma 59 pontos de desvantagem em relação a Antonelli na disputa pelo título, a punição do companheiro de equipe é uma chance rara de reduzir a diferença. Apesar de lamentar a pole perdida numa sessão que classificou como imprecisa, o inglês disse acreditar que a segunda posição garante à Mercedes boas condições para lutar pela vitória. A largada para a 13ª etapa da temporada está marcada para domingo (6), às 10h (de Brasília), em Monza.

Grid de largada — GP da Itália 2026

| 1º | Pierre Gasly | Alpine |

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| 2º | George Russell | Mercedes |

| 3º | Oscar Piastri | McLaren |

| 4º | Charles Leclerc | Ferrari |

| 5º | Lewis Hamilton | Ferrari |

| 6º | Max Verstappen | Red Bull |

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| 7º | Franco Colapinto | Alpine |

| 8º | Lando Norris | McLaren |

| 9º | Arvid Lindblad | Racing Bulls |

| 10º | Gabriel Bortoleto | Audi |

| 11º | Oliver Bearman | Haas |

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| 12º | Nico Hülkenberg | Audi |

| 13º | Carlos Sainz | Williams |

| 14º | Esteban Ocon | Haas |

| 15º | Yuki Tsunoda | Racing Bulls |

| 16º | Valtteri Bottas | Cadillac |

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| 17º | Sergio Pérez | Cadillac |

| 18º | Fernando Alonso | Aston Martin |

| 19º | Lance Stroll | Aston Martin |

| 20º | Kimi Antonelli* | Mercedes |

| 21º | Alex Albon* | Williams |

| 22º | Liam Lawson* | Red Bull |

*Largam do fundo do grid por troca de componentes do motor além do limite permitido pelo regulamento.