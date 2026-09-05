Bragantino x Bahia no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações
Duelo pelo G-5 do campeonato acontece neste sábado, 5, em Bragança Paulista
Red Bull Bragantino e Bahia se enfrentam neste sábado, 5, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A equipe comandada por Rogério Ceni venceu o Internacional por 3 a 2, de virada, na última rodada, chegou aos 40 pontos e voltou ao G-5 do campeonato. Erick Pulga foi o protagonista da vitória, com dois gols, enquanto Erick completou o placar tricolor na Fonte Nova.
A campanha recente reforça a confiança do time baiano. O Bahia chegou a nove partidas consecutivas sem derrota no Campeonato Brasileiro. Fora de casa, o desafio passa por enfrentar um adversário que costuma crescer em Bragança Paulista e que também encara a partida como oportunidade de se aproximar novamente da parte de cima da tabela.
O Bragantino, por outro lado, tenta reagir depois da derrota por 2 a 1 para o São Paulo, no Morumbis. O revés manteve o Massa Bruta com 35 pontos e interrompeu a possibilidade de aproximação do G-5. Vagner Mancini chegou a classificar a atuação diante do São Paulo como a pior da equipe no campeonato, aumentando a necessidade de resposta diante de sua torcida.
Mancini também terá problemas para montar o time. O lateral-direito Agustín Sant’Anna e o atacante Isidro Pitta receberam o terceiro cartão amarelo contra o São Paulo e cumprem suspensão. Eduardo Sasha segue com dores no joelho, enquanto Davi Gomes permanece no departamento médico e Vanderlan está em processo de transição física.
Onde assistir à partida entre Bragantino e Bahia?
Bragantino e Bahia jogam neste sábado, 5, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 26ª rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere.
Prováveis escalações
Red Bull Bragantino: Tiago Volpi; José Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Rodriguinho e Lucas Barbosa; José Herrera, Vinicinho e Fernando. Técnico: Vagner Mancini.
Bahia: Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Santiago Ramos Mingo e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Erick Pulga e Alejo Véliz. Técnico: Rogério Ceni.
Arbitragem:
- Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF);
- Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Leone Carvalho Rocha (GO);
- Quarto árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Junior (PE);
- VAR: Philip Georg Bennett (RJ);
- AVAR: Johnny Barros de Oliveira (SC);
- AVAR2: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).