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Esporte

Bragantino x Bahia no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Duelo pelo G-5 do campeonato acontece neste sábado, 5, em Bragança Paulista

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 set 2026, 09h30
BRAGANCA PAULISTA, BRAZIL - APRIL 26: General view of the Estadio Cicero de Souza Marque before the Brasileirao 2026 match between Red Bull Bragantino and Palmeiras on April 26, 2026 in Braganca Paulista, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (Ricardo Moreira/Getty Images)
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Bragantino x Bahia no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Red Bull Bragantino e Bahia se enfrentam neste sábado, 5, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

A equipe comandada por Rogério Ceni venceu o Internacional por 3 a 2, de virada, na última rodada, chegou aos 40 pontos e voltou ao G-5 do campeonato. Erick Pulga foi o protagonista da vitória, com dois gols, enquanto Erick completou o placar tricolor na Fonte Nova.

A campanha recente reforça a confiança do time baiano. O Bahia chegou a nove partidas consecutivas sem derrota no Campeonato Brasileiro. Fora de casa, o desafio passa por enfrentar um adversário que costuma crescer em Bragança Paulista e que também encara a partida como oportunidade de se aproximar novamente da parte de cima da tabela.

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O Bragantino, por outro lado, tenta reagir depois da derrota por 2 a 1 para o São Paulo, no Morumbis. O revés manteve o Massa Bruta com 35 pontos e interrompeu a possibilidade de aproximação do G-5. Vagner Mancini chegou a classificar a atuação diante do São Paulo como a pior da equipe no campeonato, aumentando a necessidade de resposta diante de sua torcida.

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Mancini também terá problemas para montar o time. O lateral-direito Agustín Sant’Anna e o atacante Isidro Pitta receberam o terceiro cartão amarelo contra o São Paulo e cumprem suspensão. Eduardo Sasha segue com dores no joelho, enquanto Davi Gomes permanece no departamento médico e Vanderlan está em processo de transição física.

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Onde assistir à partida entre Bragantino e Bahia?

Bragantino e Bahia jogam neste sábado, 5, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 26ª rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere.

Prováveis escalações

Red Bull Bragantino: Tiago Volpi; José Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Rodriguinho e Lucas Barbosa; José Herrera, Vinicinho e Fernando. Técnico: Vagner Mancini.

Bahia: Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Santiago Ramos Mingo e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Erick Pulga e Alejo Véliz. Técnico: Rogério Ceni.

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Arbitragem:

  • Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF);
  • Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Leone Carvalho Rocha (GO);
  • Quarto árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Junior (PE);
  • VAR: Philip Georg Bennett (RJ);
  • AVAR: Johnny Barros de Oliveira (SC);
  • AVAR2: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).
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TAGS:
Bragantino
Campeonato Brasileiro
EC Bahia
Futebol: onde assistir
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