Jogos de hoje, sábado, 5 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

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O sábado, 5 de setembro, será recheado de futebol! Acompanhe a programação completa com os jogos do Brasileirão, Série B, Premier League, Bundesliga, Serie A, La Liga e o clássico Al-Ittihad x Al-Nassr do Campeonato Saudita. Destaques como Fluminense x Vasco e São Paulo x Atlético-MG garantem emoção. Não perca nenhum lance!

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O sábado, 5 de setembro, reúne uma programação extensa no Brasil e na Europa. Na Premier League, Newcastle x Bournemouth, às 8h30, abre a programação inglesa. Às 11h, Manchester City recebe o Coventry City, enquanto Brentford x Sunderland, Brighton x Leeds, Fulham x Crystal Palace e Nottingham Forest x Tottenham serão disputados simultaneamente. Mais tarde, Hull City x Aston Villa, às 13h30, fecha os jogos de sábado do Campeonato Inglês.

A Bundesliga concentra os confrontos entre Werder Bremen x RB Leipzig, às 10h30, e Schalke 04 e Bayern de Munique, às 13h30.

Na Itália, Fiorentina x Torino, às 10h, abre a rodada da Serie A. Mais tarde, às 13h, Inter de Milão x Napoli coloca frente a frente duas das principais forças do país. Roma x Atalanta, às 15h45, completa a programação do Campeonato Italiano.

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O Campeonato Espanhol também reserva três partidas neste sábado. Às 11h15, Athletic Bilbao x Atlético de Madrid abre a programação de La Liga em um dos confrontos mais tradicionais da rodada. Mais tarde, às 13h30, Rayo Vallecano x Racing Club entram em campo, enquanto Villarreal x Deportivo La Coruña, às 16h, encerra a agenda espanhola do dia.

O Campeonato Saudita reserva um dos confrontos internacionais de maior apelo do dia. Al-Ittihad e Al-Nassr se enfrentam às 15h, colocando frente a frente duas das equipes de maior investimento do país.

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No Brasil, a Série B tem quatro partidas. Novorizontino x Avaí e Goiás x Fortaleza começam às 16h, enquanto Juventude x Atlético-GO joga às 18h. Às 18h30, Ceará x Sport fecha a programação da segunda divisão.

Pelo Campeonato Brasileiro Feminino, São Paulo e Grêmio se enfrentam às 16h30, no Brinco de Ouro, em Campinas. A partida vale pela fase eliminatória da competição nacional.

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No Brasileirão, Red Bull Bragantino e Bahia abrem os jogos da Série A às 16h, em Bragança Paulista. Às 18h30, São Paulo recebe o Atlético-MG, no MorumBIS. A noite termina com o clássico Fluminense x Vasco, às 21h, no Maracanã, em um dos confrontos de maior rivalidade da 26ª rodada.

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Confira a agenda dos principais jogos deste sábado, 5 de setembro de 2026, com horários e canais:

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CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Championship

08h30 – Preston x Blackburn – ESPN 4 e Disney+

Premier League

08h30 – Newcastle x Bournemouth – ESPN e Disney+

11h00 – Brentford x Sunderland – ESPN 4 e Disney+

11h00 – Brighton x Leeds – Disney+

11h00 – Fulham x Crystal Palace – Canal da ESPN Brasil no Youtube e Disney+

11h00 – Manchester City x Coventry City – ESPN e Disney+

11h00 – Nottingham Forest x Tottenham – Disney+

13h30 – Hull City x Aston Villa – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Italiano

10h00 – Fiorentina x Torino – SportyNet (YouTube)

13h00 – Inter de Milão x Napoli – ESPN e Disney+

15h45 – Roma x Atalanta – CazéTV

Campeonato Alemão

10h30 – Werder Bremen x RB Leipzig – CazéTV

13h30 – Schalke 04 x Bayern de Munique – Sportv e CazéTV

Campeonato Espanhol

11h15 – Athletic Bilbao x Atlético de Madrid – Sportynet (TV e Youtube)

13h30 – Rayo Vallecano x Racing Club – CazéTV e Prime Video

16h00 – Villarreal x Deportivo La Coruña – Sportynet (Youtube)

Campeonato Holandês

11h30 – NEC x Feyenoord – Disney+

15h00 – Ajax x PSV – ESPN 3 e Disney+

Campeonato Francês

12h15 – Lens x Lorient – CazéTV

Campeonato Turco

14h00 – Fenerbahçe x Beşiktaş – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Saudita

15h00 – Al-Ittihad x Al-Nassr – Band, Bandsports e Canal GOAT

Campeonato Português

14h00 – Marítimo x Benfica – Canal da ESPN Brasil no Youtube e Disney+

14h00 – Alverca x Braga – Disney+

16h30 – Sporting x Nacional – Disney+

Campeonato Argentino

19h00 – San Lorenzo x Talleres – ESPN 4 e Disney+

21h15 – Vélez x Estudiantes – Disney+

CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Brasileiro

16h00 – Red Bull Bragantino x Bahia – Premiere

18h30 – São Paulo x Atlético-MG – Premiere

21h00 – Fluminense x Vasco – SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro – Série B

16h00 – Novorizontino x Avaí – ESPN e Disney+

16h00 – Goiás x Fortaleza – ESPN, Disney+, RedeTV! e SportyNet

18h00 – Juventude x Atlético-GO – ESPN, Disney+, SportyNet e Xsports

18h30 – Ceará x Sport – ESPN e Disney+

Campeonato Brasileiro Feminino

16h30 – São Paulo x Grêmio – TV Globo e SporTV