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Esporte

Jogos de hoje, sábado, 5 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Brasileirão tem São Paulo, Galo, Fluminense e Vasco em campo; City, Bayern e Inter jogam na Europa

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 set 2026, 06h00
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - NOVEMBER 03: A general view of the stadium ahead of final match of Copa CONMEBOL Libertadores 2023 between Fluminense and Boca Juniors at Maracana Stadium on November 03, 2023 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images)
Estádio do Maracanã, no Rio (Wagner Meier/Getty Images)
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O sábado, 5 de setembro, reúne uma programação extensa no Brasil e na Europa. Na Premier League, Newcastle x Bournemouth, às 8h30, abre a programação inglesa. Às 11h, Manchester City recebe o Coventry City, enquanto Brentford x Sunderland, Brighton x Leeds, Fulham x Crystal Palace e Nottingham Forest x Tottenham serão disputados simultaneamente. Mais tarde, Hull City x Aston Villa, às 13h30, fecha os jogos de sábado do Campeonato Inglês.

A Bundesliga concentra os confrontos entre Werder Bremen x RB Leipzig, às 10h30, e Schalke 04 e Bayern de Munique, às 13h30.

Na Itália, Fiorentina x Torino, às 10h, abre a rodada da Serie A. Mais tarde, às 13h, Inter de Milão x Napoli coloca frente a frente duas das principais forças do país. Roma x Atalanta, às 15h45, completa a programação do Campeonato Italiano.

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O Campeonato Espanhol também reserva três partidas neste sábado. Às 11h15, Athletic Bilbao x Atlético de Madrid abre a programação de La Liga em um dos confrontos mais tradicionais da rodada. Mais tarde, às 13h30, Rayo Vallecano x Racing Club entram em campo, enquanto Villarreal x Deportivo La Coruña, às 16h, encerra a agenda espanhola do dia.

O Campeonato Saudita reserva um dos confrontos internacionais de maior apelo do dia. Al-Ittihad e Al-Nassr se enfrentam às 15h, colocando frente a frente duas das equipes de maior investimento do país.

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No Brasil, a Série B tem quatro partidas. Novorizontino x Avaí e Goiás x Fortaleza começam às 16h, enquanto Juventude x Atlético-GO joga às 18h. Às 18h30, Ceará x Sport fecha a programação da segunda divisão. 

Pelo Campeonato Brasileiro Feminino, São Paulo e Grêmio se enfrentam às 16h30, no Brinco de Ouro, em Campinas. A partida vale pela fase eliminatória da competição nacional.

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No Brasileirão, Red Bull Bragantino e Bahia abrem os jogos da Série A às 16h, em Bragança Paulista. Às 18h30, São Paulo recebe o Atlético-MG, no MorumBIS. A noite termina com o clássico Fluminense x Vasco, às 21h, no Maracanã, em um dos confrontos de maior rivalidade da 26ª rodada.

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Confira a agenda dos principais jogos deste sábado, 5 de setembro de 2026, com horários e canais:

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CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Championship

  • 08h30 – Preston x Blackburn – ESPN 4 e Disney+

Premier League

  • 08h30 – Newcastle x Bournemouth – ESPN e Disney+
  • 11h00 – Brentford x Sunderland – ESPN 4 e Disney+
  • 11h00 – Brighton x Leeds – Disney+
  • 11h00 – Fulham x Crystal Palace – Canal da ESPN Brasil no Youtube e Disney+
  • 11h00 – Manchester City x Coventry City – ESPN e Disney+
  • 11h00 – Nottingham Forest x Tottenham – Disney+
  • 13h30 – Hull City x Aston Villa – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Italiano

  • 10h00 – Fiorentina x Torino – SportyNet (YouTube)
  • 13h00 – Inter de Milão x Napoli – ESPN e Disney+
  • 15h45 – Roma x Atalanta – CazéTV

Campeonato Alemão

  • 10h30 – Werder Bremen x RB Leipzig – CazéTV
  • 13h30 – Schalke 04 x Bayern de Munique – Sportv e CazéTV

Campeonato Espanhol

  • 11h15 – Athletic Bilbao x Atlético de Madrid – Sportynet (TV e Youtube)
  • 13h30 – Rayo Vallecano x Racing Club – CazéTV e Prime Video
  • 16h00 – Villarreal x Deportivo La Coruña – Sportynet (Youtube)

Campeonato Holandês

  • 11h30 – NEC x Feyenoord – Disney+
  • 15h00 – Ajax x PSV – ESPN 3 e Disney+

Campeonato Francês

  • 12h15 – Lens x Lorient – CazéTV

Campeonato Turco

  • 14h00 – Fenerbahçe x Beşiktaş – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Saudita

  • 15h00 – Al-Ittihad x Al-Nassr – Band, Bandsports e Canal GOAT

Campeonato Português

  • 14h00 – Marítimo x Benfica – Canal da ESPN Brasil no Youtube e Disney+
  • 14h00 – Alverca x Braga – Disney+
  • 16h30 – Sporting x Nacional – Disney+

    Campeonato Argentino

    • 19h00 – San Lorenzo x Talleres – ESPN 4 e Disney+
    • 21h15 – Vélez x Estudiantes – Disney+

    CAMPEONATOS NACIONAIS

    Campeonato Brasileiro

    • 16h00 – Red Bull Bragantino x Bahia – Premiere
    • 18h30 – São Paulo x Atlético-MG – Premiere
    • 21h00 – Fluminense x Vasco – SporTV e Premiere

    Campeonato Brasileiro – Série B

    • 16h00 – Novorizontino x Avaí – ESPN e Disney+
    • 16h00 – Goiás x Fortaleza – ESPN, Disney+, RedeTV! e SportyNet
    • 18h00 – Juventude x Atlético-GO – ESPN, Disney+, SportyNet e Xsports
    • 18h30 – Ceará x Sport – ESPN e Disney+

      Campeonato Brasileiro Feminino

      • 16h30 – São Paulo x Grêmio – TV Globo e SporTV
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