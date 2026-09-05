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Esporte

Carlos Alberto Parreira recebe alta de hospital no Rio

Técnico do tetracampeonato da seleção brasileira tem 83 anos

Por Da Redação 5 set 2026, 10h06 | Atualizado em 5 set 2026, 10h19
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos e ondulados, veste camisa branca e paletó escuro, com expressão séria, olhando para a direita. Ele segura um microfone preto com detalhe vermelho, em um ambiente com fundo azul escuro e um logo desfocado
Carlos Alberto Parreira -  (Buda Mendes/Getty Images)
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O ex-técnico Carlos Alberto Parreira recebeu, neste sábado, 5, alta do hospital onde estava internado desde o dia 16 de junho para tratar uma inflamação pulmonar que afetou o funcionamento dos rins. A informação foi confirmada pela instituição em nota.

“É com grande satisfação que o Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, informa que, após 80 dias internado, Carlos Alberto Parreira receberá alta médica neste sábado (5). A partir de agora, ele fará acompanhamento domiciliar e ambulatorial para monitoramento do seu quadro geral”, disse a instituição em nota oficial.

Histórico

No dia 27 de julho, Parreira apresentou uma “melhora clínica” em seu “quadro global” e deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital. O ex-treinador foi transferido na ocasião para uma unidade semi-intensiva e está “lúcido, colaborativo e com função renal estabilizada”, segundo boletim médico.

Técnico do tetra em 1994 e recordista em participações em Copas do Mundo, à frente de Kuwait (1982), Emirados Árabes Unidos (1990), Brasil (1994 e 2006), Arábia Saudita (1998) e África do Sul (2010), Carlos Alberto Parreira foi diagnosticado em 2023 com um linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer no sistema linfático.

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