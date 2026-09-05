Carlos Alberto Parreira recebe alta de hospital no Rio

O ex-técnico Carlos Alberto Parreira recebeu, neste sábado, 5, alta do hospital onde estava internado desde o dia 16 de junho para tratar uma inflamação pulmonar que afetou o funcionamento dos rins. A informação foi confirmada pela instituição em nota.

“É com grande satisfação que o Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, informa que, após 80 dias internado, Carlos Alberto Parreira receberá alta médica neste sábado (5). A partir de agora, ele fará acompanhamento domiciliar e ambulatorial para monitoramento do seu quadro geral”, disse a instituição em nota oficial.

Histórico

No dia 27 de julho, Parreira apresentou uma “melhora clínica” em seu “quadro global” e deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital. O ex-treinador foi transferido na ocasião para uma unidade semi-intensiva e está “lúcido, colaborativo e com função renal estabilizada”, segundo boletim médico.

Técnico do tetra em 1994 e recordista em participações em Copas do Mundo, à frente de Kuwait (1982), Emirados Árabes Unidos (1990), Brasil (1994 e 2006), Arábia Saudita (1998) e África do Sul (2010), Carlos Alberto Parreira foi diagnosticado em 2023 com um linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer no sistema linfático.