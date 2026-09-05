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Personagens e histórias do futebol feminino rumo à Copa do Mundo de 2027, no Brasil
Esporte

Brasil estreia na Copa do Mundo Feminina Sub-20 neste sábado; veja guia

Seleção Brasileira enfrenta a Tanzânia na primeira rodada; confira grupos, datas, histórico e convocadas

Por Giselly Corrêa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 set 2026, 08h00
Time de futebol feminino brasileiro posa em campo de grama verde, com algumas jogadoras agachadas na frente e outras em pé atrás, vestindo uniformes laranja e azul, e uma treinadora de verde, em um estádio com arquibancadas vazias ao fundo
Seleção Brasileira reconhecendo o gramado do Estádio de Bielsko-Biala, Polônia, local da estreia na Copa do Mundo Feminina sub-20. (LUCIANA VERMELL/CBF/Divulgação)
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A Copa do Mundo Feminina Sub-20 de 2026 inicia neste sábado (5), reunindo as principais promessas do futebol feminino mundial. Em busca de um título inédito na categoria, o Brasil estreia contra a Tanzânia, às 10h (de Brasília), no Estádio de Bielsko-Biala, pela primeira rodada do Grupo B. A competição será disputada na Polônia até 27 de setembro e reúne 24 seleções em sua 12ª edição.

O Brasil é o único país da América do Sul presente em todas as 12 edições da competição, mas ainda busca a primeira conquista. A melhor campanha foi o terceiro lugar em 2022, na Costa Rica.

Brasil estreia contra a Tanzânia

Comandado por Camilla Orlando, o Brasil está no Grupo B ao lado de Canadá, Inglaterra e Tanzânia. A primeira adversária será justamente a seleção africana, que disputa a Copa do Mundo Sub-20 pela primeira vez.

A partida será disputada às 10h (de Brasília), no Estádio de Bielsko-Biala, e conta com transmissão do Sportv (canal fechado) e Cazé TV (Youtube). A Seleção volta a campo na terça-feira (8), contra o Canadá, e encerra a fase de grupos na sexta-feira (11), diante da Inglaterra. Os três jogos da Seleção na primeira fase serão realizados no mesmo estádio.

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Entre as convocadas estão quatro jogadoras que já receberam oportunidades na Seleção principal de Arthur Elias: Kaylane, Evelin, Clarinha e Thaís Lima. O elenco conta com diversas atletas que fizeram campanha história no Mundial sub-17 ano passado, quando o Brasil terminou na quarta colocação.

Grupos da Copa do Mundo Sub-20

A competição terá seis grupos com quatro seleções cada, logo, as duas primeiras colocadas de cada chave avançam para as oitavas de final, além das quatro melhores terceiras colocadas.

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  • Grupo A: Polônia, México, Argentina e Benim
  • Grupo B: Brasil, Inglaterra, Canadá e Tanzânia
  • Grupo C: França, República da Coreia, Gana e Equador
  • Grupo D: Japão, Estados Unidos, Nova Zelândia e Itália
  • Grupo E: Coreia do Norte, Colômbia, Costa Rica e Portugal
  • Grupo F: Espanha, Nigéria, China e Nova Caledônia

Cronograma

A fase de grupos será disputada entre 5 e 13 de setembro. O mata-mata começa logo depois, com as oitavas de final nos dias 16 e 17, as quartas nos dias 19 e 20 e as semifinais em 23 de setembro.

A disputa pelo terceiro lugar será em 26 de setembro, enquanto a grande final está marcada para o dia 27, em Lodz. A Polônia terá quatro cidades como sedes: Bielsko-Biala, Katowice, Lodz e Sosnowiec.

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Quem é a atual campeã?

A Coreia do Norte chega à Polônia como atual campeã mundial. Em 2024, na Colômbia, a seleção derrotou o Japão na decisão e conquistou seu terceiro título da Copa do Mundo Feminina Sub-20. A seleção norte-coreana divide o posto de maior campeã da história com Estados Unidos e Alemanha, todos com três troféus.

Os últimos campeões

A história brasileira na competição é marcada pela regularidade, mas também pela ausência de um título. O Brasil esteve em todas as edições e chegou à semifinal em duas oportunidades. Em 2022, a Seleção terminou na terceira colocação, a melhor campanha brasileira até o momento, mas em 2024, na Colômbia, foi eliminada nas quartas de final pela Coreia do Norte, que conquistaria o título da edição.

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Confira todos os campeões:

  • 2024: Coreia do Norte
  • 2022: Espanha
  • 2018: Japão
  • 2016: Coreia do Norte
  • 2014: Alemanha
  • 2012: Estados Unidos
  • 2010: Alemanha
  • 2008: Estados Unidos
  • 2006: Coreia do Norte
  • 2004: Alemanha
  • 2002: Estados Unidos

Convocação da Seleção Brasileira sub-20

A técnica Camilla Orlando convocou 21 jogadoras para a Copa do Mundo Feminina Sub-20, com a maior parte do grupo formada por atletas que atuam no futebol brasileiro. O Flamengo é o clube com mais representantes, com quatro convocadas: Sofia, Emilly, Kaylane e Brendha. Entre as jogadoras que atuam fora do país, estão Thaís Lima e Clarinha, ambas do Benfica, de Portugal, e Canali, da Virginia University, dos Estados Unidos.

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  • Goleiras: Elu (São Paulo), Morganti (Corinthians) e Thaís Lima (Benfica-POR)
  • Defensoras: Ana Bia (São Paulo), Bianca (Internacional), Sofia (Flamengo) e Thay (Botafogo)
  • Meio-campistas: Aninha (Internacional), Clarinha (Benfica-POR), Dudinha (Ferroviária), Dulce (Corinthians), Emilly (Flamengo), Kaylane (Flamengo), Nogueira (Ferroviária) e Vitorinha (São Paulo)
  • Atacantes: Brendha (Flamengo), Canali (Virginia University-EUA), Carioca (Fluminense), Evelin (Santos), Gisele (Grêmio) e Tainá (Ferroviária)
Uma técnica de futebol feminina, de boné azul e uniforme azul, segura uma bola e gesticula para uma jogadora de costas, com camisa laranja e shorts azuis, em um campo de grama verde com arquibancadas ao fundo
Camilla Orlando durante treino da Seleção Feminina Sub-20 na Polônia. (LUCIANA VERMELL/CBF/Divulgação)

Jogos deste sábado

A Copa do Mundo começa neste sábado com quatro partidas. Além de Brasil x Tanzânia, a rodada de abertura terá Polônia x Argentina, México x Benim e Canadá x Inglaterra.

Sábado, 5 de setembro

  • Brasil x Tanzânia
    10h | Estádio de Bielsko-Biala
  • Polônia x Argentina
    15h | Arena Katowice
  • México x Benim
    18h | Arena Katowice
  • Canadá x Inglaterra
    13h | Estádio de Bielsko-Biala
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    Futebol Feminino
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