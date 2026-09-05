Brasil estreia na Copa do Mundo Feminina Sub-20 neste sábado; veja guia
Seleção Brasileira enfrenta a Tanzânia na primeira rodada; confira grupos, datas, histórico e convocadas
A Copa do Mundo Feminina Sub-20 de 2026 inicia neste sábado (5), reunindo as principais promessas do futebol feminino mundial. Em busca de um título inédito na categoria, o Brasil estreia contra a Tanzânia, às 10h (de Brasília), no Estádio de Bielsko-Biala, pela primeira rodada do Grupo B. A competição será disputada na Polônia até 27 de setembro e reúne 24 seleções em sua 12ª edição.
O Brasil é o único país da América do Sul presente em todas as 12 edições da competição, mas ainda busca a primeira conquista. A melhor campanha foi o terceiro lugar em 2022, na Costa Rica.
Brasil estreia contra a Tanzânia
Comandado por Camilla Orlando, o Brasil está no Grupo B ao lado de Canadá, Inglaterra e Tanzânia. A primeira adversária será justamente a seleção africana, que disputa a Copa do Mundo Sub-20 pela primeira vez.
A partida será disputada às 10h (de Brasília), no Estádio de Bielsko-Biala, e conta com transmissão do Sportv (canal fechado) e Cazé TV (Youtube). A Seleção volta a campo na terça-feira (8), contra o Canadá, e encerra a fase de grupos na sexta-feira (11), diante da Inglaterra. Os três jogos da Seleção na primeira fase serão realizados no mesmo estádio.
Entre as convocadas estão quatro jogadoras que já receberam oportunidades na Seleção principal de Arthur Elias: Kaylane, Evelin, Clarinha e Thaís Lima. O elenco conta com diversas atletas que fizeram campanha história no Mundial sub-17 ano passado, quando o Brasil terminou na quarta colocação.
Grupos da Copa do Mundo Sub-20
A competição terá seis grupos com quatro seleções cada, logo, as duas primeiras colocadas de cada chave avançam para as oitavas de final, além das quatro melhores terceiras colocadas.
- Grupo A: Polônia, México, Argentina e Benim
- Grupo B: Brasil, Inglaterra, Canadá e Tanzânia
- Grupo C: França, República da Coreia, Gana e Equador
- Grupo D: Japão, Estados Unidos, Nova Zelândia e Itália
- Grupo E: Coreia do Norte, Colômbia, Costa Rica e Portugal
- Grupo F: Espanha, Nigéria, China e Nova Caledônia
Cronograma
A fase de grupos será disputada entre 5 e 13 de setembro. O mata-mata começa logo depois, com as oitavas de final nos dias 16 e 17, as quartas nos dias 19 e 20 e as semifinais em 23 de setembro.
A disputa pelo terceiro lugar será em 26 de setembro, enquanto a grande final está marcada para o dia 27, em Lodz. A Polônia terá quatro cidades como sedes: Bielsko-Biala, Katowice, Lodz e Sosnowiec.
Quem é a atual campeã?
A Coreia do Norte chega à Polônia como atual campeã mundial. Em 2024, na Colômbia, a seleção derrotou o Japão na decisão e conquistou seu terceiro título da Copa do Mundo Feminina Sub-20. A seleção norte-coreana divide o posto de maior campeã da história com Estados Unidos e Alemanha, todos com três troféus.
Os últimos campeões
A história brasileira na competição é marcada pela regularidade, mas também pela ausência de um título. O Brasil esteve em todas as edições e chegou à semifinal em duas oportunidades. Em 2022, a Seleção terminou na terceira colocação, a melhor campanha brasileira até o momento, mas em 2024, na Colômbia, foi eliminada nas quartas de final pela Coreia do Norte, que conquistaria o título da edição.
Confira todos os campeões:
- 2024: Coreia do Norte
- 2022: Espanha
- 2018: Japão
- 2016: Coreia do Norte
- 2014: Alemanha
- 2012: Estados Unidos
- 2010: Alemanha
- 2008: Estados Unidos
- 2006: Coreia do Norte
- 2004: Alemanha
- 2002: Estados Unidos
Convocação da Seleção Brasileira sub-20
A técnica Camilla Orlando convocou 21 jogadoras para a Copa do Mundo Feminina Sub-20, com a maior parte do grupo formada por atletas que atuam no futebol brasileiro. O Flamengo é o clube com mais representantes, com quatro convocadas: Sofia, Emilly, Kaylane e Brendha. Entre as jogadoras que atuam fora do país, estão Thaís Lima e Clarinha, ambas do Benfica, de Portugal, e Canali, da Virginia University, dos Estados Unidos.
- Goleiras: Elu (São Paulo), Morganti (Corinthians) e Thaís Lima (Benfica-POR)
- Defensoras: Ana Bia (São Paulo), Bianca (Internacional), Sofia (Flamengo) e Thay (Botafogo)
- Meio-campistas: Aninha (Internacional), Clarinha (Benfica-POR), Dudinha (Ferroviária), Dulce (Corinthians), Emilly (Flamengo), Kaylane (Flamengo), Nogueira (Ferroviária) e Vitorinha (São Paulo)
- Atacantes: Brendha (Flamengo), Canali (Virginia University-EUA), Carioca (Fluminense), Evelin (Santos), Gisele (Grêmio) e Tainá (Ferroviária)
Jogos deste sábado
A Copa do Mundo começa neste sábado com quatro partidas. Além de Brasil x Tanzânia, a rodada de abertura terá Polônia x Argentina, México x Benim e Canadá x Inglaterra.
Sábado, 5 de setembro
- Brasil x Tanzânia
10h | Estádio de Bielsko-Biala
- Polônia x Argentina
15h | Arena Katowice
- México x Benim
18h | Arena Katowice
- Canadá x Inglaterra
13h | Estádio de Bielsko-Biala