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Esporte

Fluminense x Vasco no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Rivais cariocas se enfrentam pela sexta vez em 2026; partida deste sábado, 5, é válida pela 26ª rodada. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 set 2026, 14h30 | Atualizado em 5 set 2026, 18h56
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - NOVEMBER 03: A general view of the stadium ahead of final match of Copa CONMEBOL Libertadores 2023 between Fluminense and Boca Juniors at Maracana Stadium on November 03, 2023 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images)
Estádio do Maracanã, no Rio (Wagner Meier/Getty Images)
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Fluminense e Vasco voltam a medir forças neste sábado, 5, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa a quarta colocação, com 42 pontos, enquanto o Cruz-Maltino aparece na 17ª posição, com 25, pressionado pela luta contra a zona de rebaixamento.

O Fluminense está em uma sequência de quatro partidas de invencibilidade com o técnico interino Marcão e chega mais descansado para o confronto, já que não jogou no meio de semana. O treinador deve promover o retorno de Hércules ao meio-campo e a tendência é que mantenha a espinha dorsal utilizada nas últimas rodadas, embora ainda existam dúvidas no sistema defensivo. 

Do outro lado, o Vasco vem de uma sequência mais desgastante, depois de vencer o Vitória pela Copa do Brasil no meio da semana e garantir a classificação para a semifinal do torneio. Pedro Emanuel pode fazer ajustes para administrar a condição física do elenco. Brenner, Jair e Mateus Carvalho estão entre os desfalques para o clássico.

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Fluminense e Vasco se reencontram pela sexta vez em 2026. No confronto mais marcante, o Vasco venceu por 3 a 1 no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil e se classificou após o empate sem gols na ida. No Campeonato Carioca, o Tricolor eliminou o rival na semifinal com uma vitória por 1 a 0 na ida e um empate por 1 a 1 na volta.

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Onde assistir a partida entre Fluminense e Vasco hoje?

Fluminense e Vasco se enfrentam neste sábado, 5, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Sportv e do Premiere.

Prováveis escalações:

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Millán e Renê; Martinelli e Hércules; Canobbio, Luciano Acosta e Soteldo; Hulk. Técnico: Marcão.

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Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Tchê Tchê, Thiago Mendes e Cauan Barros; Adson, Andrés Gómez e David. Técnico: Pedro Emanuel.

Arbitragem:

  • Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES);
  • Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Douglas Pagung (ES);
  • Quarto árbitro: Lucas Coelho Santos (RJ);
  • Assessor: Antonio Pereira da Silva (GO);
  • VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC);
  • AVAR: Helton Nunes (SC);
  • AVAR 2: William Machado Steffen (SC).
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