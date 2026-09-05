Fluminense x Vasco no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações
Rivais cariocas se enfrentam pela sexta vez em 2026; partida deste sábado, 5, é válida pela 26ª rodada. Saiba como assistir
Fluminense e Vasco voltam a medir forças neste sábado, 5, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa a quarta colocação, com 42 pontos, enquanto o Cruz-Maltino aparece na 17ª posição, com 25, pressionado pela luta contra a zona de rebaixamento.
O Fluminense está em uma sequência de quatro partidas de invencibilidade com o técnico interino Marcão e chega mais descansado para o confronto, já que não jogou no meio de semana. O treinador deve promover o retorno de Hércules ao meio-campo e a tendência é que mantenha a espinha dorsal utilizada nas últimas rodadas, embora ainda existam dúvidas no sistema defensivo.
Do outro lado, o Vasco vem de uma sequência mais desgastante, depois de vencer o Vitória pela Copa do Brasil no meio da semana e garantir a classificação para a semifinal do torneio. Pedro Emanuel pode fazer ajustes para administrar a condição física do elenco. Brenner, Jair e Mateus Carvalho estão entre os desfalques para o clássico.
Fluminense e Vasco se reencontram pela sexta vez em 2026. No confronto mais marcante, o Vasco venceu por 3 a 1 no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil e se classificou após o empate sem gols na ida. No Campeonato Carioca, o Tricolor eliminou o rival na semifinal com uma vitória por 1 a 0 na ida e um empate por 1 a 1 na volta.
Onde assistir a partida entre Fluminense e Vasco hoje?
Fluminense e Vasco se enfrentam neste sábado, 5, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Sportv e do Premiere.
Prováveis escalações:
Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Millán e Renê; Martinelli e Hércules; Canobbio, Luciano Acosta e Soteldo; Hulk. Técnico: Marcão.
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Tchê Tchê, Thiago Mendes e Cauan Barros; Adson, Andrés Gómez e David. Técnico: Pedro Emanuel.
Arbitragem:
- Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES);
- Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Douglas Pagung (ES);
- Quarto árbitro: Lucas Coelho Santos (RJ);
- Assessor: Antonio Pereira da Silva (GO);
- VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC);
- AVAR: Helton Nunes (SC);
- AVAR 2: William Machado Steffen (SC).