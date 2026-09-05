Fluminense x Vasco no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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Fluminense e Vasco se enfrentam no Maracanã pela 26ª rodada do Brasileirão. O Tricolor, em 4º e invicto há 4 jogos, chega descansado. Já o Cruz-Maltino, na zona de rebaixamento e vindo de jogo desgastante da Copa do Brasil, busca recuperação. O clássico promete reviravoltas e muita emoção.

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Fluminense e Vasco voltam a medir forças neste sábado, 5, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa a quarta colocação, com 42 pontos, enquanto o Cruz-Maltino aparece na 17ª posição, com 25, pressionado pela luta contra a zona de rebaixamento.

O Fluminense está em uma sequência de quatro partidas de invencibilidade com o técnico interino Marcão e chega mais descansado para o confronto, já que não jogou no meio de semana. O treinador deve promover o retorno de Hércules ao meio-campo e a tendência é que mantenha a espinha dorsal utilizada nas últimas rodadas, embora ainda existam dúvidas no sistema defensivo.

Do outro lado, o Vasco vem de uma sequência mais desgastante, depois de vencer o Vitória pela Copa do Brasil no meio da semana e garantir a classificação para a semifinal do torneio. Pedro Emanuel pode fazer ajustes para administrar a condição física do elenco. Brenner, Jair e Mateus Carvalho estão entre os desfalques para o clássico.

Fluminense e Vasco se reencontram pela sexta vez em 2026. No confronto mais marcante, o Vasco venceu por 3 a 1 no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil e se classificou após o empate sem gols na ida. No Campeonato Carioca, o Tricolor eliminou o rival na semifinal com uma vitória por 1 a 0 na ida e um empate por 1 a 1 na volta.

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Onde assistir a partida entre Fluminense e Vasco hoje?

Fluminense e Vasco se enfrentam neste sábado, 5, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Sportv e do Premiere.

Prováveis escalações:

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Millán e Renê; Martinelli e Hércules; Canobbio, Luciano Acosta e Soteldo; Hulk. Técnico: Marcão.

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Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Tchê Tchê, Thiago Mendes e Cauan Barros; Adson, Andrés Gómez e David. Técnico: Pedro Emanuel.

Arbitragem:

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES);

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Douglas Pagung (ES);

Quarto árbitro: Lucas Coelho Santos (RJ);

Assessor: Antonio Pereira da Silva (GO);

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC);

AVAR: Helton Nunes (SC);

AVAR 2: William Machado Steffen (SC).