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Esporte

São Paulo x Atlético-MG no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Tricolor tenta confirmar reação no campeonato contra um Galo embalado por 14 jogos de invencibilidade

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 set 2026, 12h00
SAO PAULO, BRAZIL - JUNE 12: General view of the MorumBIS before the Brasileirao 2025 match between Sao Paulo and Vasco da Gama on June 12, 2025 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
MorumBIS, em São Paulo (Ricardo Moreira/Getty Images)
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São Paulo e Atlético-MG se enfrentam neste sábado, 5, às 18h30 (horário de Brasília), no MorumBIS, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

O São Paulo encerrou na rodada passada uma sequência de dez jogos sem vitória no Brasileirão ao derrotar o Red Bull Bragantino por 2 a 1. Luciano e Gustavo Santana marcaram os gols da vitória que levou a equipe de Dorival Júnior aos 30 pontos e à 11ª colocação. A vitória trouxe algum alívio depois de semanas de pressão e foi tratada pelo treinador como a possibilidade de um “reinício” para o time na competição.

O compromisso contra o Atlético também abre uma sequência importante para o Tricolor. Depois do jogo deste sábado, o São Paulo viaja à Argentina para enfrentar o Boca Juniors pelas quartas de final da Copa Sul-Americana e, na rodada seguinte do Brasileirão, terá o clássico contra o Palmeiras. Dorival ainda precisa administrar uma lista de seis jogadores pendurados, que correm o risco de ficar fora do Choque-Rei caso recebam cartão amarelo diante do Galo.

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O Atlético-MG desembarca no MorumBIS no melhor momento da temporada. A equipe comandada por Eduardo Domínguez não perde há 14 partidas e vem de uma classificação para a semifinal da Copa do Brasil, conquistada com vitória por 2 a 1, de virada, no clássico contra o Cruzeiro. Victor Hugo e Fred marcaram os gols que levaram o clube às semifinais da competição.

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No Brasileiro, o Galo soma 36 pontos e ocupa a oitava posição, seis pontos acima do São Paulo. O clube mineiro também entra em campo durante a semana pela Copa Sul-Americana, na quarta, 9, na Vila Belmiro, contra o Santos. 

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Onde assistir à partida entre São Paulo e Atlético-MG?

São Paulo e Atlético-MG jogam neste sábado, 5, às 18h30 (horário de Brasília), no MorumBIS, em São Paulo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva pelo Premiere.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Domingos Duarte, Arboleda e Sabino; Buta, Danielzinho, Marcos Antônio e Iago Borduchi; Artur e Gustavo Santana; Luciano. Técnico: Dorival Júnior.

Atlético-MG: Gabriel Delfim; Natanael, Vitor Fernandes, Kauã Pascini e Ángelo Preciado; Alexsander e Tomás Pérez; Alan Minda, Reinier e Mamady Cissé; Thiago Borbas. Técnico: Eduardo Domínguez.

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Arbitragem:

  • Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC);
  • Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Alex dos Santos (SC);
  • Quarto árbitro: Wiomar Santana de Oliveira (AL);
  • VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ);
  • AVAR: Diogo Carvalho Silva (RJ);
  • AVAR2: Grazianni Maciel Rocha (RJ).
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