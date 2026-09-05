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Em Bruxelas, Alison dos Santos conquista tricampeonato e fecha temporada histórica

Detentor do recorde mundial dos 400 metros com barreiras, o brasileiro venceu a grande final do circuito Diamond League

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 set 2026, 17h53
Alison dos Santos, atleta de pele escura e cabelo crespo, corre em pista de atletismo. Ele veste um macacão lilás com detalhes amarelos e um colar colorido. A expressão é concentrada, e o fundo está desfocado com a plateia. No peito, um número de identificação com Allianz DOS SANTOS BRUSSELS
Alison dos Santos, o Piu: temporada histórica, com fecho de ouro em Bruxelas - (Richard Heathcote/Getty Images)
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O brasileiro Alison dos Santos, o Piu, conquistou neste sábado, 5, o tricampeonato dos 400 metros com barreiras na Diamond League, ao vencer a grande final do circuito em Bruxelas, na Bélgica. Disputando a prova no Allianz Memorial Van Damme, ele cravou o tempo de 46s70, novo recorde do meeting — melhor marca desde 1986 —, e confirmou o favoritismo em uma temporada na qual também bateu o recorde mundial da categoria.

A vitória em Bruxelas ocorreu diante das ausências dos principais rivais históricos de Alison: o norueguês Karsten Warholm, que não disputou a final por discordâncias financeiras com a organização, e o americano Rai Benjamin, que se concentrou nos 400 metros rasos. O pódio teve presença brasileira dupla: o americano Trevor Bassitt terminou em segundo lugar, com 48s03, enquanto o brasileiro Matheus Lima levou o bronze, com 48s18.

O ápice da temporada, no entanto, havia ocorrido nove dias antes, em 27 de agosto, na etapa de Zurique, na Suíça. Ali, Alison quebrou o recorde mundial dos 400 metros com barreiras ao completar a prova em 45s80, tempo 14 centésimos de segundo mais rápido que a marca de 45s94 estabelecida por Warholm nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021. O brasileiro dominou a corrida a partir da metade do percurso e comemorou com a bandeira do Brasil ao cruzar a linha de chegada. O feito rendeu a Alison um bônus de 80 mil dólares pago pela World Athletics, além de premiações por vitórias que elevaram seus ganhos na temporada a cerca de 673 mil reais.

Após a prova em Zurique, Alison comentou a conquista: “Não tenho palavras para explicar o que aconteceu, a não ser: acabei de quebrar o recorde mundial.” Ele atribuiu o resultado a mudanças técnicas e ao trabalho ao lado do treinador Felipe de Siqueira: “Estou largando mais rápido, terminando a prova com mais força (…) Fui eu quem correu, mas foi ele quem tornou isso possível.”

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Com o título conquistado em Bruxelas — o terceiro na carreira, após os troféus de 2022 e 2024 —, Alison passa a integrar, ao lado de nomes como Adhemar Ferreira da Silva e Ronaldo da Costa, a lista de brasileiros recordistas mundiais adultos do atletismo. Aos 26 anos, o atleta de São Joaquim da Barra, no interior de São Paulos, venceu todas as etapas da Diamond League que disputou na temporada. A homologação oficial do recorde mundial ainda depende dos controles regulamentares habituais da World Athletics.

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