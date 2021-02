Cartola e empresário: Ronaldo apresenta planos de sua nova holding

O ex-atacante Ronaldo deu um novo passo na carreira de empreendedor. Nas próximas semanas, será lançada a Oddz Network, sua nova holding, junto aos sócios Eduardo Baraldi, Otávio Pereira e Gabriel Lima.

“A nova empresa está sendo criada em um momento de transformação de diversas indústrias, dentre elas as do esporte, entretenimento, marketing e comunicação”, informa, em nota, a Octagon, agência de marketing esportivo e entretenimento, da qual Ronaldo é sócio majoritário.

“Quando assumi o controle acionário da Octagon Brasil, é claro que tinha grandes perspectivas, mas a sinergia entre as empresas nos levou além. Mirando em novas oportunidades e tecnologias, nasce a Oddz, com sócios que foram fundamentais nesse caminho. Não se trata apenas da necessidade de assegurar a unidade e o controle, mas de potencializar o crescimento de cada equipe em sua área de atuação, com ainda mais cooperação e coesão entre elas”, afirmou Ronaldo, que também é dono do Valladolid, clube da primeira divisão espanhola.

Em 2020, o ex-jogador, que se aposentou dos gramados há exatos dez anos, já havia anunciado a Nomad, lab de games e Esports criada pela Octagon em parceria com a desenvolvedora de games Kinship. Com a Oddz, Ronaldo investirá em novos negócios focados em tecnologia, big data, games, E-sports, gestão e experiências esportivas, produção de conteúdo audiovisual e novos formatos de entretenimento.

Seus três sócios fazem parte da sua trajetória empreendedora desde a compra da operação brasileira da Octagon, em 2016. No fim de janeiro, o quarteto se reuniu em São Paulo para fechar os últimos detalhes do planejamento estratégico.

Ronaldo será o presidente do conselho da Oddz, que terá o sócio Gabriel Lima – CEO da Octagon Brasil entre 2016 e 2019 e atual Diretor Geral de Desenvolvimento de Negócios do Real Valladolid -, como membro. Eduardo Baraldi e Otávio Pereira, além de conselheiros, desempenharão papéis executivos como Co-CEOs, liderando o dia a dia da holding e de todas as novas empresas do grupo.