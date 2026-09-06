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Esporte

Coritiba x Mirassol no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste domingo, 6, no Couto Pereira, pela 26ª rodada do campeonato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 set 2026, 06h30
O estádio Couto Pereira, do Coritiba, estará assim, vazio, para o clássico deste domingo contra o Athletico pelo Campeonato Paranaense
Estádio Couto Pereira, em Curitiba (Coritiba/Divulgação)
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Coritiba x Mirassol no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Coritiba e Mirassol se enfrentam neste domingo, 6, às 11h (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, inicialmente prevista para sábado, foi remarcada pela CBF após uma alteração no calendário do Mirassol.

O Coritiba chega em alta para o confronto. O time comandado por Fernando Seabra venceu Corinthians e Remo nas duas últimas rodadas e tenta aproveitar a sequência positiva para se aproximar ainda mais das primeiras posições do Brasileirão. Contra o Remo, o Coxa venceu por 3 a 2, fora de casa, antes de iniciar a preparação para o duelo deste domingo.

O Mirassol atravessa momento mais delicado. A equipe paulista perdeu por 2 a 0 para o Flamengo na quarta-feira e acumula apenas uma vitória nos últimos 11 jogos. Fora de casa, são oito partidas consecutivas sem vencer.

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No primeiro turno, o Coritiba levou a melhor sobre o adversário: venceu o Mirassol por 1 a 0, fora de casa, no dia 18 de março. 

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Onde assistir a partida entre Coritiba e Mirassol?

Coritiba e Mirassol se enfrentam neste domingo, 6, às 11h (de Brasília), no Couto Pereira, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.

Prováveis escalações

Coritiba: Pedro Morisco; JP Chermont, Maicon, Rodrigo Moledo e Bruno Melo; Fernando Sobral, Sebastián Gómez e Vitor Tissi; Joaquín Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

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Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado, Gabriel e Reinaldo; Shaylon e Denílson; Carlos Eduardo, Alesson e Bruno Santos. Técnico: Rafael Guanaes.

Arbitragem:

  • Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG);
  • Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG);
  • Quarto árbitro: Marcello Rudá Ramos (DF);
  • VAR: Michel Patrick Costa Guimarães (MG);
  • AVAR: Helen Aparecida Gonçalves Silva Araujo (MG);
  • AVAR2: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC).
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TAGS:
Campeonato Brasileiro
Coritiba
Futebol: onde assistir
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