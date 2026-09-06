Coritiba x Mirassol no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam neste domingo, 6, no Couto Pereira, pela 26ª rodada do campeonato
Coritiba e Mirassol se enfrentam neste domingo, 6, às 11h (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, inicialmente prevista para sábado, foi remarcada pela CBF após uma alteração no calendário do Mirassol.
O Coritiba chega em alta para o confronto. O time comandado por Fernando Seabra venceu Corinthians e Remo nas duas últimas rodadas e tenta aproveitar a sequência positiva para se aproximar ainda mais das primeiras posições do Brasileirão. Contra o Remo, o Coxa venceu por 3 a 2, fora de casa, antes de iniciar a preparação para o duelo deste domingo.
O Mirassol atravessa momento mais delicado. A equipe paulista perdeu por 2 a 0 para o Flamengo na quarta-feira e acumula apenas uma vitória nos últimos 11 jogos. Fora de casa, são oito partidas consecutivas sem vencer.
No primeiro turno, o Coritiba levou a melhor sobre o adversário: venceu o Mirassol por 1 a 0, fora de casa, no dia 18 de março.
Onde assistir a partida entre Coritiba e Mirassol?
Coritiba e Mirassol se enfrentam neste domingo, 6, às 11h (de Brasília), no Couto Pereira, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.
Prováveis escalações
Coritiba: Pedro Morisco; JP Chermont, Maicon, Rodrigo Moledo e Bruno Melo; Fernando Sobral, Sebastián Gómez e Vitor Tissi; Joaquín Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.
Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado, Gabriel e Reinaldo; Shaylon e Denílson; Carlos Eduardo, Alesson e Bruno Santos. Técnico: Rafael Guanaes.
Arbitragem:
- Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG);
- Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG);
- Quarto árbitro: Marcello Rudá Ramos (DF);
- VAR: Michel Patrick Costa Guimarães (MG);
- AVAR: Helen Aparecida Gonçalves Silva Araujo (MG);
- AVAR2: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC).