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Esporte

Arsenal x Chelsea na Premier League: onde assistir, horário e escalações

Rivais londrinos se enfrentam neste domingo, 6, no Emirates Stadium, pela terceira rodada do campeonato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 set 2026, 06h10
LONDON, ENGLAND - APRIL 01: A general view of Emirates Stadium after the Premier League match between Arsenal FC and Fulham FC on April 01, 2025 in London, England. (Photo by Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images)
Emirates Stadium, em Londres (Stuart MacFarlane/Arsenal FC/Getty Images)
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Arsenal x Chelsea na Premier League: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Arsenal e Chelsea protagonizam o principal jogo da terceira rodada da Premier League neste domingo, 6, às 12h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres.

Atual campeão inglês, o Arsenal chega para o dérbi embalado por duas vitórias e sem ter sofrido gols no campeonato. A equipe de Mikel Arteta abriu a campanha vencendo o Coventry City por 3 a 0 e, na rodada seguinte, bateu o Aston Villa por 1 a 0, fora de casa, com gol de Bukayo Saka. São seis pontos, quatro gols marcados e nenhum sofrido, números que reforçam a solidez defensiva apresentada neste início de temporada.

O Chelsea também iniciou a Premier League com duas vitórias, mas por um caminho bem diferente. Sob o comando de Xabi Alonso, os Blues apostam em um futebol mais agressivo e já marcaram sete gols. Depois de superar o Fulham por 3 a 2 na estreia, a equipe venceu o Brighton por 4 a 3 em Stamford Bridge, em uma partida movimentada que teve gols de Roméo Lavia, Pedro Neto, João Pedro e Cole Palmer.

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O contraste entre os dois estilos ajuda a dar ainda mais interesse ao clássico. O Arsenal chega sustentado pela organização defensiva e pelo controle de espaços, enquanto o Chelsea tem demonstrado grande capacidade ofensiva, mas também concedido oportunidades aos adversários. No Emirates, a tendência é de um confronto entre a estabilidade construída por Arteta e a proposta mais vertical de Xabi Alonso.

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O retrospecto recente é amplamente favorável ao Arsenal. Os Gunners venceram os três confrontos mais recentes com o Chelsea. O último deles aconteceu no dia 1º de março de 2026, pela Premier League, quando o Arsenal venceu por 2 a 1, no Emirates Stadium.

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Onde assistir a partida entre Arsenal e Chelsea?

Arsenal e Chelsea se enfrentam neste domingo, 6, às 12h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, pela terceira rodada da Premier Laegue. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+

Prováveis escalações

Arsenal: David Raya; Ben White, Cristhian Mosquera, Gabriel Magalhães e Riccardo Calafiori; Declan Rice e Myles Lewis-Skelly; Bukayo Saka, Martin Ødegaard e Christos Tzolis; Kai Havertz. Técnico: Mikel Arteta.

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Chelsea: Emiliano Martínez; Wesley Fofana, Maxence Lacroix e Levi Colwill; Malo Gusto, Roméo Lavia, Jorrel Hato e Pedro Neto; Morgan Rogers e Cole Palmer; João Pedro. Técnico: Xabi Alonso.

Arbitragem:

  • Árbitro: Chris Kavanagh;
  • Assistentes: Dan Cook e Tim Wood;
  • Quarto árbitro: Tom Bramall;
  • VAR: Darren England;
  • AVAR: Constantine Hatzidakis.
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TAGS:
Arsenal
Campeonato Inglês
Chelsea FC
Futebol: onde assistir
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