Arsenal x Chelsea na Premier League: onde assistir, horário e escalações
Rivais londrinos se enfrentam neste domingo, 6, no Emirates Stadium, pela terceira rodada do campeonato
Arsenal e Chelsea protagonizam o principal jogo da terceira rodada da Premier League neste domingo, 6, às 12h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres.
Atual campeão inglês, o Arsenal chega para o dérbi embalado por duas vitórias e sem ter sofrido gols no campeonato. A equipe de Mikel Arteta abriu a campanha vencendo o Coventry City por 3 a 0 e, na rodada seguinte, bateu o Aston Villa por 1 a 0, fora de casa, com gol de Bukayo Saka. São seis pontos, quatro gols marcados e nenhum sofrido, números que reforçam a solidez defensiva apresentada neste início de temporada.
O Chelsea também iniciou a Premier League com duas vitórias, mas por um caminho bem diferente. Sob o comando de Xabi Alonso, os Blues apostam em um futebol mais agressivo e já marcaram sete gols. Depois de superar o Fulham por 3 a 2 na estreia, a equipe venceu o Brighton por 4 a 3 em Stamford Bridge, em uma partida movimentada que teve gols de Roméo Lavia, Pedro Neto, João Pedro e Cole Palmer.
O contraste entre os dois estilos ajuda a dar ainda mais interesse ao clássico. O Arsenal chega sustentado pela organização defensiva e pelo controle de espaços, enquanto o Chelsea tem demonstrado grande capacidade ofensiva, mas também concedido oportunidades aos adversários. No Emirates, a tendência é de um confronto entre a estabilidade construída por Arteta e a proposta mais vertical de Xabi Alonso.
O retrospecto recente é amplamente favorável ao Arsenal. Os Gunners venceram os três confrontos mais recentes com o Chelsea. O último deles aconteceu no dia 1º de março de 2026, pela Premier League, quando o Arsenal venceu por 2 a 1, no Emirates Stadium.
Onde assistir a partida entre Arsenal e Chelsea?
Arsenal e Chelsea se enfrentam neste domingo, 6, às 12h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, pela terceira rodada da Premier Laegue. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+
Prováveis escalações
Arsenal: David Raya; Ben White, Cristhian Mosquera, Gabriel Magalhães e Riccardo Calafiori; Declan Rice e Myles Lewis-Skelly; Bukayo Saka, Martin Ødegaard e Christos Tzolis; Kai Havertz. Técnico: Mikel Arteta.
Chelsea: Emiliano Martínez; Wesley Fofana, Maxence Lacroix e Levi Colwill; Malo Gusto, Roméo Lavia, Jorrel Hato e Pedro Neto; Morgan Rogers e Cole Palmer; João Pedro. Técnico: Xabi Alonso.
Arbitragem:
- Árbitro: Chris Kavanagh;
- Assistentes: Dan Cook e Tim Wood;
- Quarto árbitro: Tom Bramall;
- VAR: Darren England;
- AVAR: Constantine Hatzidakis.