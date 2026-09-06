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Esporte

Remo x Flamengo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste domingo, 6, no Mangueirão, pela 26ª rodada do campeonato. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 set 2026, 09h30 | Atualizado em 6 set 2026, 14h55
BELEM, BRAZIL - SEPTEMBER 08: General view inside the Mangueirao stadium prior to a FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Brazil and Bolivia on September 08, 2023 in Belem, Brazil. (Photo by Pedro Vilela/Getty Images)
Mangueirão, em Belém (Pedro Vilela/Getty Images)
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Remo e Flamengo se enfrentam neste domingo, 6, às 16h (horário de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes estão em situações opostas na tabela. O Leão Azul ocupa a 19ª colocação, com 23 pontos, enquanto o Rubro-Negro é o vice-líder, com 51, apenas um atrás do Palmeiras.

Para o Remo, a partida representa mais uma tentativa de reação. O time de Léo Condé está há cinco rodadas sem vencer e vem de uma derrota especialmente dolorosa: abriu vantagem de 2 a 1 sobre o Coritiba no Mangueirão, mas sofreu a virada e perdeu por 3 a 2, com o gol decisivo nos acréscimos. A equipe permaneceu com 23 pontos, dois atrás dos clubes que aparecem à sua frente na luta contra a queda.

Apesar da sequência negativa, o desempenho diante do Coritiba deixou sinais que o elenco tenta aproveitar. O Remo conseguiu criar oportunidades e chegou a controlar períodos do confronto, mas voltou a pagar caro pelos erros defensivos. Yago Pikachu e Marcelinho destacaram durante a semana a necessidade de maior eficiência contra o Flamengo e apontaram o empate recente diante do Palmeiras, também no Mangueirão, como exemplo da postura necessária para enfrentar um dos candidatos ao título.

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O Flamengo chega a Belém depois de vencer o Mirassol por 2 a 0, no Maracanã, com gols de Carrascal e Lucas Paquetá, e chegar aos 51 pontos. A diferença para o líder Palmeiras caiu para apenas um ponto, deixando aberta a possibilidade de o Rubro-Negro terminar a rodada na primeira colocação caso vença o Remo e o rival paulista tropece diante do Botafogo.

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A sequência, porém, exige atenção de Leonardo Jardim. Erick Pulgar e Evertton Araújo deixaram o jogo contra o Mirassol com problemas físicos e passaram a ser avaliados pelo departamento médico. Gonzalo Plata, de volta ao clube depois da negociação frustrada com o Dínamo Moscou, não deve participar da partida em Belém. Em compensação, os reforços Anthony Valencia e Joaquín Freitas já estão regularizados e podem ganhar seus primeiros minutos com a camisa rubro-negra.

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Onde assistir à partida entre Remo e Flamengo?

Remo e Flamengo jogam neste domingo, 6, às 16h (horário de Brasília), no Mangueirão, em Belém. A partida terá transmissão da TV Globo, da ge tv e do Premiere

Prováveis escalações

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Marlon; Zé Welison, Leonel Picco e Zé Ricardo; Yago Pikachu, Galeano e Gabriel Taliari. Técnico: Léo Condé.

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Lucas Paquetá e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

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Arbitragem:

  • Árbitro: Lucas Casagrande (PR);
  • Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR);
  • Quarto árbitro: Anderson Ribeiro Gonçalves (GO);
  • VAR: Heber Roberto Lopes (SC);
  • AVAR: Cleriston Clay Barreto Rios (SE);
  • AVAR2: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES).
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