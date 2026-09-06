Jogos de hoje, domingo, 6 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

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Prepare-se para um domingo recheado de futebol em 6 de setembro de 2026! Acompanhe os principais jogos do dia no Brasil e na Europa, com clássicos como Everton x Manchester United, Arsenal x Chelsea, Juventus x Milan, Valencia x Barcelona e o eletrizante River Plate x Independiente. Não perca também as emoções do Brasileirão.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O domingo, 6 de setembro, reúne uma programação de peso no Brasil e no futebol europeu. A Championship abre a programação internacional às 8h com Birmingham x Wolverhampton. Na Holanda, Heerenveen x AZ Alkmaar joga às 9h30.

Na Premier League, Everton e Manchester United se enfrentam às 10h, em Liverpool. Mais tarde, às 12h30, Arsenal x Chelsea coloca frente a frente dois dos principais clubes de Londres, no Emirates Stadium, em um dos confrontos de maior apelo do fim de semana inglês.

Na Espanha, Valencia x Barcelona, às 11h15, abre os principais jogos de La Liga no domingo. Às 13h30, Alavés x Osasuna e Málaga x Levante serão disputados simultaneamente, enquanto Espanyol x Sevilla, às 16h, encerra a programação espanhola.

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O Campeonato Italiano reserva quatro partidas. Frosinone x Venezia e Parma x Monza começam às 10h, seguidos por Bologna x Sassuolo, às 13h. O principal confronto acontece às 15h45, quando Juventus e Milan se enfrentam em Turim, em um clássico entre dois dos clubes mais tradicionais do país.

Na Alemanha, Hamburgo x Mainz, às 10h30, e Eintracht Frankfurt x Augsburg, às 12h30, movimentam a Bundesliga.

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Na Turquia, Trabzonspor e Gençlerbirligi se enfrentam as 14h30. O futebol francês também aparece na agenda com Olympique de Marseille x Paris FC, às 15h45.

O Campeonato Argentino reserva uma sequência de jogos de peso durante a tarde e a noite. O clássico Rosario Central x Newell’s Old Boys abre a programação às 14h45. Mais tarde, acontece River Plate x Independiente Rivadavia, às 19h15

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No Brasil, o Brasileirão começa às 11h com Coritiba x Mirassol, no Couto Pereira. Às 16h, três partidas serão disputadas ao mesmo tempo: Cruzeiro x Athletico-PR, Internacional x Santos e Remo x Flamengo. Mais tarde, às 18h30, o Botafogo recebe o Palmeiras, enquanto Corinthians x Chapecoense, às 19h30, encerra a rodada de domingo.

A Série B também tem dois jogos. Londrina e Operário-PR se enfrentam às 11h, enquanto Ponte Preta x São Bernardo, às 18h30, completa a programação da segunda divisão nacional.

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Confira a agenda dos principais jogos deste domingo, 6 de setembro de 2026, com horários e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Championship

08h00 – Birmingham x Wolverhampton – ESPN, Disney+, N Sports e N Sports (YouTube)

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Campeonato Holandês

09h30 – Heerenveen x AZ Alkmaar – Disney+

Premier League

10h00 – Everton x Manchester United – CazéTV e Prime Video

12h30 – Arsenal x Chelsea – ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

10h00 – Frosinone x Venezia – Disney+

10h00 – Parma x Monza – ESPN e Disney+

13h00 – Bologna x Sassuolo – Canal da ESPN Brasil no Youtube e Disney+

15h45 – Juventus x Milan – ESPN e Disney+

Campeonato Alemão

10h30 – Hamburgo x Mainz – Sportynet (TV)

12h30 – Eintracht Frankfurt x Augsburg – Sportynet (TV e Youtube)

Campeonato Espanhol

11h15 – Valencia x Barcelona – CazéTV e Prime Video

13h30 – Alavés x Osasuna – CazéTV e Prime Video

13h30 – Málaga x Levante – CazéTV e Prime Video

16h00 – Espanyol x Sevilla – CazéTV e Prime Video

Campeonato Turco

14h00 – Trabzonspor x Gençlerbirligi – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Argentino

14h45 – Rosario Central x Newell’s Old Boys – Disney+

19h15 – River Plate x Independiente Rivadavia – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Francês

15h45 – Olympique de Marseille x Paris FC – CazéTV e Prime Video

CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Brasileiro – Série B

11h00 – Londrina x Operário-PR – ESPN e Disney+

18h30 – Ponte Preta x São Bernardo – Disney+

Campeonato Brasileiro

11h00 – Coritiba x Mirassol – Premiere

16h00 – Cruzeiro x Athletico-PR – TV Globo e Premiere

16h00 – Internacional x Santos – TV Globo e Premiere

16h00 – Remo x Flamengo – TV Globo, ge tv e Premiere

18h30 – Botafogo x Palmeiras – CazéTV, Record e Premiere

19h30 – Corinthians x Chapecoense – Prime Video