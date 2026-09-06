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Esporte

Internacional x Santos no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste domingo, 6, no Beira-Rio, pela 26ª rodada do campeonato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 set 2026, 10h00
PORTO ALEGRE, BRAZIL - APRIL 10: General view from inside the stadium before the Copa CONMEBOL Libertadores Group F match between Internacional and Atletico Nacional at Beira-Rio Stadium on April 10, 2025 in Porto Alegre, Brazil. (Photo by Pedro H. Tesch/Getty Images)
Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (Pedro H. Tesch/Getty Images)
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Internacional x Santos no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Internacional e Santos se enfrentam neste domingo, 6, às 16h (horário de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será um confronto direto na luta contra rebaixamento. O Colorado ocupa a 18ª colocação, com 25 pontos, enquanto o Peixe aparece em 14º, com 29. 

O Internacional chega pressionado depois de uma semana turbulenta. Na quinta-feira, o time perdeu o Gre-Nal por 3 a 1 e foi eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil. A atuação abaixo do esperado ampliou a cobrança sobre Paulo Pezzolano, que teve a permanência garantida pelo presidente Alessandro Barcellos ao menos para a partida deste domingo.

A situação no Brasileirão aumenta a urgência por uma reação. O Inter soma cinco vitórias, dez empates e dez derrotas em 25 partidas. Depois da queda no mata-mata nacional, o campeonato passa a concentrar ainda mais a atenção do clube, que precisa aproveitar o mando de campo para tentar interromper a sequência de instabilidade.

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O Colorado tem problemas importantes para montar o time. Rochet aparece entre os jogadores em recuperação física, enquanto Bernabei cumpre suspensão. Victor Gabriel também está fora, e Kayky e Allex aparecem entre as baixas por lesão.

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O Santos vive cenário menos dramático, mas também está longe de uma posição confortável. O Peixe aparece quatro pontos acima do Internacional e tenta abrir vantagem sobre os concorrentes da parte de baixo. No último compromisso pelo Brasileirão, venceu o Corinthians por 1 a 0, resultado importante na tentativa de respirar na tabela.

Lucas Veríssimo e Barreal cumprem suspensão. Neymar aparece como dúvida por problema físico, enquanto Arthur pode ser relacionado pela primeira vez após ter o nome publicado no BID. 

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O retrospecto recente favorece o Colorado. No primeiro turno do Brasileirão, em março, o Internacional venceu o Santos por 2 a 1, na Vila Belmiro. O Inter também havia vencido o encontro do primeiro turno de 2025 pelo mesmo placar, enquanto a partida mais recente disputada no Beira-Rio, em novembro do ano passado, terminou empatada por 1 a 1.

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Onde assistir à partida entre Internacional e Santos?

Internacional e Santos jogam neste domingo, 6, às 16h (horário de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida terá transmissão da TV Globo e do Premiere.

Prováveis escalações

Internacional: Matheus Cunha; Gabriel Mercado, Guillermo Maripán e Matheus Bahia; Bruno Gomes, Rodrigo Villagra, Bruno Henrique e Paulinho; Alan Patrick; Vitinho e Carbonero. Técnico: Paulo Pezzolano.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, João Ananias, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Christian Oliva, Rollheiser e Gabriel Bontempo; Gabigol e Rony. Técnico: Cuca.

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Arbitragem:

  • Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ);
  • Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ);
  • Quarto árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo (RJ);
  • VAR: Wagner Reway (SC);
  • AVAR: Frederico Soares Vilarinho (MG);
  • AVAR2: Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO).
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TAGS:
Campeonato Brasileiro
Futebol: onde assistir
Internacional
Santos FC
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