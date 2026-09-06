Internacional x Santos no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam neste domingo, 6, no Beira-Rio, pela 26ª rodada do campeonato
Internacional e Santos se enfrentam neste domingo, 6, às 16h (horário de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será um confronto direto na luta contra rebaixamento. O Colorado ocupa a 18ª colocação, com 25 pontos, enquanto o Peixe aparece em 14º, com 29.
O Internacional chega pressionado depois de uma semana turbulenta. Na quinta-feira, o time perdeu o Gre-Nal por 3 a 1 e foi eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil. A atuação abaixo do esperado ampliou a cobrança sobre Paulo Pezzolano, que teve a permanência garantida pelo presidente Alessandro Barcellos ao menos para a partida deste domingo.
A situação no Brasileirão aumenta a urgência por uma reação. O Inter soma cinco vitórias, dez empates e dez derrotas em 25 partidas. Depois da queda no mata-mata nacional, o campeonato passa a concentrar ainda mais a atenção do clube, que precisa aproveitar o mando de campo para tentar interromper a sequência de instabilidade.
O Colorado tem problemas importantes para montar o time. Rochet aparece entre os jogadores em recuperação física, enquanto Bernabei cumpre suspensão. Victor Gabriel também está fora, e Kayky e Allex aparecem entre as baixas por lesão.
O Santos vive cenário menos dramático, mas também está longe de uma posição confortável. O Peixe aparece quatro pontos acima do Internacional e tenta abrir vantagem sobre os concorrentes da parte de baixo. No último compromisso pelo Brasileirão, venceu o Corinthians por 1 a 0, resultado importante na tentativa de respirar na tabela.
Lucas Veríssimo e Barreal cumprem suspensão. Neymar aparece como dúvida por problema físico, enquanto Arthur pode ser relacionado pela primeira vez após ter o nome publicado no BID.
O retrospecto recente favorece o Colorado. No primeiro turno do Brasileirão, em março, o Internacional venceu o Santos por 2 a 1, na Vila Belmiro. O Inter também havia vencido o encontro do primeiro turno de 2025 pelo mesmo placar, enquanto a partida mais recente disputada no Beira-Rio, em novembro do ano passado, terminou empatada por 1 a 1.
Onde assistir à partida entre Internacional e Santos?
Internacional e Santos jogam neste domingo, 6, às 16h (horário de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida terá transmissão da TV Globo e do Premiere.
Prováveis escalações
Internacional: Matheus Cunha; Gabriel Mercado, Guillermo Maripán e Matheus Bahia; Bruno Gomes, Rodrigo Villagra, Bruno Henrique e Paulinho; Alan Patrick; Vitinho e Carbonero. Técnico: Paulo Pezzolano.
Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, João Ananias, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Christian Oliva, Rollheiser e Gabriel Bontempo; Gabigol e Rony. Técnico: Cuca.
Arbitragem:
- Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ);
- Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ);
- Quarto árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo (RJ);
- VAR: Wagner Reway (SC);
- AVAR: Frederico Soares Vilarinho (MG);
- AVAR2: Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO).