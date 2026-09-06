Valencia x Barcelona na La Liga: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam neste domingo, 6, no Mestalla, pela quarta rodada do campeonato
Valencia e Barcelona se enfrentam neste domingo, 6, às 11h15 (de Brasília), no estádio Mestalla, pela quarta rodada da La Liga. O confronto coloca frente a frente equipes que tiveram inícios bastante diferentes na temporada: os donos da casa ainda procuram a primeira vitória, enquanto os catalães chegam com 100% de aproveitamento.
O Valencia chega pressionado depois de somar apenas um ponto nas três primeiras rodadas. A equipe marcou apenas um gol e sofreu quatro. Jogar no Mestalla, diante de um dos favoritos ao título, aumenta o grau de dificuldade, mas também oferece ao time de Carlos Corberán a oportunidade de mudar rapidamente o ambiente em torno da equipe. Na rodada passada, a equipe perdeu por 3 a 1 para o Deportivo La Coruña.
Do outro lado, o Barcelona chega em alta. O time de Hansi Flick venceu as três primeiras partidas, soma nove pontos e lidera LaLiga. Foram 12 gols marcados e apenas dois sofridos até aqui, números que evidenciam a força ofensiva da equipe neste começo de temporada. Depois de superar Elche e Athletic Bilbao, a equipe catalã goleou o Rayo Vallecano por 5 a 2.
Nos cinco encontros mais recentes, o time catalão venceu quatro, incluindo goleadas por 7 a 1 e 6 a 0, pelo Campeonato Espanhol, e 5 a 0, pela Copa do Rei. O Valencia, porém, respondeu no duelo mais recente: venceu por 3 a 1, no Mestalla, no dia 23 de maio de 2026.
Onde assistir a partida entre Valencia e Barcelona?
Valencia e Barcelona se enfrentam neste domingo, 6, às 11h15 (horário de Brasília), no estádio Mestalla, pela quarta rodada da La Liga. A partida terá transmissão da CazéTV e do Prime Video.
Prováveis escalações:
Valencia: Dimitrievski; Arnau Martínez, Diakhaby, César Tárrega, Luis Rioja e Jesús Vázquez; Filip Ugrinic, Pepelu e Ryunosuke Sato; Javi Guerra e Hugo Duro. Técnico: Carlos Corberán.
Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Andreas Christensen, Pau Cubarsí e Espart; Marc Bernal e Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo e Anthony Gordon; Raphinha. Técnico: Hansi Flick.