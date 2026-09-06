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Cruzeiro x Athletico-PR no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste domingo, 6, no Mineirão, pela 26ª rodada do campeonato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 set 2026, 09h45
BELO HORIZONTE, BRAZIL - OCTOBER 23: A general view of the stadium prior to the Copa CONMEBOL Sudamericana 2024 Semi-final first leg match between Cruzeiro and Lanus at Mineirao Stadium on October 23, 2024 in Belo Horizonte, Brazil. (Photo by Gilson Lobo/Getty Images)
Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (Gilson Lobo/Getty Images)
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Cruzeiro e Athletico-PR se enfrentam neste domingo, 6, às 16h (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Separados por seis pontos na tabela, os times entram em campo envolvidos diretamente na disputa pelas primeiras posições: o Furacão ocupa o terceiro lugar, com 45 pontos, enquanto a Raposa está com 39.

O Cruzeiro chega ao confronto tentando virar a página depois de uma semana difícil. Na terça-feira, a equipe foi eliminada pelo Atlético-MG nas quartas de final da Copa do Brasil após perder por 2 a 1, de virada, na Arena MRV. O resultado aumentou a pressão sobre o time de Artur Jorge, que também havia sido derrotado por 3 a 1 pelo Vasco na rodada anterior do Brasileirão. Fora das copas, a competição nacional passa a concentrar as atenções da Raposa para o restante da temporada.

Artur Jorge ainda terá de administrar problemas físicos para montar a equipe. Jonathan Jesus sofreu uma distensão na panturrilha durante o clássico contra o Atlético-MG e deve ficar afastado até o início de outubro. João Marcelo é o favorito para formar a dupla de zaga com Fabrício Bruno. Gerson também deixou o clássico com dores na coxa e segue como dúvida.

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O Athletico-PR, por outro lado, chega ao Mineirão no G-4 e com um dos ataques mais perigosos do campeonato. O colombiano Kevin Viveros lidera a artilharia do Brasileirão, com 17 gols, e é a principal referência ofensiva do time de Odair Hellmann. Na última rodada, o Furacão protagonizou um movimentado empate por 3 a 3 com o Fluminense, na Arena da Baixada. A equipe paranaense soma 45 pontos e busca um resultado fora de casa para continuar na perseguição aos líderes.

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O técnico Odair Hellmann prepara ainda uma alteração importante no gol. Mycael treinou entre os titulares durante a semana e deve substituir Santos, que cometeu falhas nas partidas recentes contra Botafogo e Fluminense. O treinador não poderá contar com Benavídez, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas deve ter Gilberto novamente à disposição. 

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Onde assistir à partida entre Cruzeiro e Athletico-PR?

Cruzeiro e Athletico-PR jogam neste domingo, 6, às 16h (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da TV Globo e do Premiere.

Prováveis escalações:

Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo e Villalba; Lucas Romero, Gerson (Matheus Henrique) e Matheus Pereira; Wesley, Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

Athletico-PR: Mycael; Dantas, Aguirre e Arthur Dias; Gilberto Moraes, Luiz Gustavo, Jadson e Mendoza; Leozinho, João Cruz e Kevin Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

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Arbitragem:

  • Árbitra: Daiane Muniz (SP);
  • Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Maira Mastella Moreira (RS);
  • Quarta árbitra: Marianna Nanni Batalha (SP);
  • VAR: Daniel Nobre Bins (RS);
  • AVAR: André da Silva Bitencourt (RS);
  • AVAR2: Marcello Ignacio Domingues Neto (RS).
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