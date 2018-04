Brasil pode voltar a usar camisa branca, aposentada no Maracanazo

A seleção brasileira poderá voltar às suas origens no quesito figurino. Segundo informações do site britânico Footy Headlines, especializado em uniformes, a equipe estuda “desaposentar” sua primeira camisa, branca com detalhes em azul, para a disputa da Copa América em solo brasileiro, em 2019.

O modelo usado pela primeira vez em 1914 ganhou fama de azarado após o “Maracanazo“, como ficou conhecida a derrota para o Uruguai na final da Copa de 1950, e foi usado pela última vez em 1952. A partir do Mundial de 1954, a seleção passou a atuar de camisa amarela e calções azuis, com camisa azul como segundo uniforme.

O Brasil só voltou a vestir branco uma única vez, no primeiro tempo do amistoso contra a França, em 2004, em jogo que celebrou o centenário da Fifa, em Paris. A CBF não confirma o uso da camisa branca em 2019, que, segundo o Footy Headlines, celebraria os 100 anos do primeiro título do Brasil, a Copa América de 1919.