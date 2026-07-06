Quando volta o Brasileirão? Veja as datas e os próximos jogos
Competição será retomada na 19ª rodada
Depois da eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo, as atenções do torcedores brasileiros voltam para o Campeonato Brasileiro, que será retomado no dia 16 de julho, uma quinta-feira.
A competição foi interrompida depois da 18ª rodada por causa da Copa do Mundo e será retomada três dias antes da final do Mundial, marcada para 19 de julho. Botafogo x Santos, Vitória x Vasco e Mirassol x Grêmio serão os primeiros confrontos depois da pausa.
O planejamento inicial indicava que a Série A permaneceria paralisada durante toda a disputa entre seleções, mas a CBF decidiu recolocar os clubes em campo antes mesmo do encerramento da Copa.
O campeonato começou no dia 28 de janeiro, mais cedo do que em temporadas anteriores, justamente para acomodar a Copa do Mundo no calendário. A mudança faz parte da reformulação promovida pela CBF para 2026, ano tratado pela entidade como uma temporada de transição. O término da Série A está previsto para o dia 2 de dezembro.
Depois dos jogos de 16 de julho, a 19ª rodada prosseguirá nos dias seguintes. A sequência do torneio será intensa: a 20ª rodada está programada para o fim de semana de 25 a 27 de julho, enquanto a 21ª terá partidas nos dias 29 e 30. Na prática, os clubes voltarão da pausa entrando diretamente em uma maratona de compromissos.
Todos os jogos da 19ª rodada:
- 16/07, 19h30 – Botafogo x Santos
- 16/07, 19h30 – Vitória x Vasco
- 17/07, 20h00 – Fluminense x RB Bragantino
- 17/07, 20h00 – Mirassol x Grêmio
- 21/07, 19h30 – Atlético Mineiro x Bahia
- 22/07, 21h30 – São Paulo x Athletico
- 22/07, 21h30 – Internacional x Cruzeiro
- 22/07, 21h30 – Chapecoense x Flamengo
- 23/07, 19h30 – Corinthians x Remo
- 23/07, 21h30 – Coritiba x Palmeiras