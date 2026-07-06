Quando volta o Brasileirão? Veja as datas e os próximos jogos

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Após a Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro retorna em 16 de julho, três dias antes da final do Mundial. A competição, que começou mais cedo para acomodar o calendário, terá uma maratona de jogos. Botafogo x Santos, Vitória x Vasco e Mirassol x Grêmio abrem a 19ª rodada. Veja o planejamento e a tabela completa.

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Depois da eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo, as atenções do torcedores brasileiros voltam para o Campeonato Brasileiro, que será retomado no dia 16 de julho, uma quinta-feira.

A competição foi interrompida depois da 18ª rodada por causa da Copa do Mundo e será retomada três dias antes da final do Mundial, marcada para 19 de julho. Botafogo x Santos, Vitória x Vasco e Mirassol x Grêmio serão os primeiros confrontos depois da pausa.

O planejamento inicial indicava que a Série A permaneceria paralisada durante toda a disputa entre seleções, mas a CBF decidiu recolocar os clubes em campo antes mesmo do encerramento da Copa.

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O campeonato começou no dia 28 de janeiro, mais cedo do que em temporadas anteriores, justamente para acomodar a Copa do Mundo no calendário. A mudança faz parte da reformulação promovida pela CBF para 2026, ano tratado pela entidade como uma temporada de transição. O término da Série A está previsto para o dia 2 de dezembro.

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Depois dos jogos de 16 de julho, a 19ª rodada prosseguirá nos dias seguintes. A sequência do torneio será intensa: a 20ª rodada está programada para o fim de semana de 25 a 27 de julho, enquanto a 21ª terá partidas nos dias 29 e 30. Na prática, os clubes voltarão da pausa entrando diretamente em uma maratona de compromissos.

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Todos os jogos da 19ª rodada:

16/07, 19h30 – Botafogo x Santos

16/07, 19h30 – Vitória x Vasco

17/07, 20h00 – Fluminense x RB Bragantino

17/07, 20h00 – Mirassol x Grêmio

21/07, 19h30 – Atlético Mineiro x Bahia

22/07, 21h30 – São Paulo x Athletico

22/07, 21h30 – Internacional x Cruzeiro

22/07, 21h30 – Chapecoense x Flamengo

23/07, 19h30 – Corinthians x Remo

23/07, 21h30 – Coritiba x Palmeiras