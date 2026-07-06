‘Passado suspeito’: Trump ataca árbitro brasileiro ao confessar pedido de revisão

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Donald Trump confirma ter pedido à Fifa revisão do cartão vermelho de Balogun na Copa 2026, atacando o árbitro brasileiro Raphael Claus e questionando a decisão. A polêmica, que envolveu até a Casa Branca e gerou repúdio da UEFA, levanta comparações com o caso Garrincha em 1962. Entenda os detalhes dessa intervenção presidencial.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou nesta segunda-feira, 6, que pediu uma revisão à Fifa sobre o cartão vermelho recebido pelo atacante americano Folarin Balogun na Copa do Mundo de 2026. O republicano também atacou o juiz da partida, o brasileiro Raphael Claus.

“Esse árbitro é um pouco suspeito, se você verificar o passado dele… Não quero dizer isso porque não gosto de criar polêmica, mas é muito suspeito”, disse Trump em conversa no salão oval. A polêmica ganhou repercussão mundial e teria levado a Casa Branca a montar um dossiê.

A Uefa afirmou, em nota, que a decisão “ultrapassou todos os limites” e que está incrédula diante de uma decisão “tão inédita, incompreensível e injustificável”.

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O presidente dos EUA ressaltou que não coube a ele a decisão. “Tudo o que fiz foi pedir uma revisão porque não achei que fosse falta. Não disse o que fazer. Não posso dizer o que fazer”, declarou.

Ainda sem comparecer a nenhuma partida do Mundial de 2026, Trump também falou sobre detalhes da jogada e que se fosse um soco teria opinião diferente.

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“Aquilo não foi falta. Nem sequer foi uma infração. Foram dois caras correndo a toda velocidade que acabaram se chocando. Você não consegue colocar o pé em cima do pé de outra pessoa quando está correndo a toda velocidade. Eram dois grandes atletas que se enroscaram”, completou.

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A expulsão

Balogun foi expulso contra a Bósnia e Herzegovina pela fase de 16 avos e deveria cumprir suspensão automática nas oitavas. Com três gols, o atacante é o principal artilheiro dos Estados Unidos no Mundial. A partida decisiva dos anfitriões acontece nesta segunda-feira, 6, às 21h, em Seattle.

Seleção brasileira

O Brasil também já foi beneficiado, na Copa de 1962. Garrincha foi expulso na semifinal contra o Chile, mas como não existia cartão à época, o jogador precisava passar por um julgamento do comitê da Fifa. A votação terminou com o brasileiro absolvido por 5 a 2 e o Brasil bicampeão.

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