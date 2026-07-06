🗳️ Fique por dentro das eleições, pesquisas e análises com Veja Digital por apenas R$ 1,99/mês. Assine agora!
Esporte

‘Passado suspeito’: Trump ataca árbitro brasileiro ao confessar pedido de revisão

Presidente dos Estados Unidos confirmou conversa com a Fifa para anular cartão vermelho

Por Ígor Resende 6 jul 2026, 12h54 | Atualizado em 6 jul 2026, 14h16
Gianni Infantino, presidente da FIFA, aperta a mão do presidente dos EUA, Donald Trump, ao entregar inédito Prêmio da Paz da Fifa. 05/12/2025
Infantino aperta a mão de Trump ao entregar inédito Prêmio da Paz da Fifa (Hector Vivas/Getty Images)
Continua após publicidade
‘Passado suspeito’: Trump ataca árbitro brasileiro ao confessar pedido de revisão Priorize VEJA no Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou nesta segunda-feira, 6, que pediu uma revisão à Fifa sobre o cartão vermelho recebido pelo atacante americano Folarin Balogun na Copa do Mundo de 2026. O republicano também atacou o juiz da partida, o brasileiro Raphael Claus.

“Esse árbitro é um pouco suspeito, se você verificar o passado dele… Não quero dizer isso porque não gosto de criar polêmica, mas é muito suspeito”, disse Trump em conversa no salão oval. A polêmica ganhou repercussão mundial e teria levado a Casa Branca a montar um dossiê.

A Uefa afirmou, em nota, que a decisão “ultrapassou todos os limites” e que está incrédula diante de uma decisão “tão inédita, incompreensível e injustificável”.

Siga
Árbitro de futebol de costas, vestindo camisa verde e shorts pretos, levanta um cartão vermelho. Jogadores com camisas listradas brancas e vermelhas, e um com camisa azul, observam no campo de grama verde, com torcida ao fundo
Raphael Claus mostra o cartão vermelho para Folarin Balogun (Maja Hitij/Getty Images)
Continua após a publicidade

O presidente dos EUA ressaltou que não coube a ele a decisão. “Tudo o que fiz foi pedir uma revisão porque não achei que fosse falta. Não disse o que fazer. Não posso dizer o que fazer”, declarou.

Ainda sem comparecer a nenhuma partida do Mundial de 2026, Trump também falou sobre detalhes da jogada e que se fosse um soco teria opinião diferente.

Continua após a publicidade

Neymar, Lula, Cristiano e mais: as maiores polêmicas da Copa 2026

“Aquilo não foi falta. Nem sequer foi uma infração. Foram dois caras correndo a toda velocidade que acabaram se chocando. Você não consegue colocar o pé em cima do pé de outra pessoa quando está correndo a toda velocidade. Eram dois grandes atletas que se enroscaram”, completou.

Continua após a publicidade

A expulsão

Balogun foi expulso contra a Bósnia e Herzegovina pela fase de 16 avos e deveria cumprir suspensão automática nas oitavas. Com três gols, o atacante é o principal artilheiro dos Estados Unidos no Mundial. A partida decisiva dos anfitriões acontece nesta segunda-feira, 6, às 21h, em Seattle.

Seleção brasileira

O Brasil também já foi beneficiado, na Copa de 1962. Garrincha foi expulso na semifinal contra o Chile, mas como não existia cartão à época, o jogador precisava passar por um julgamento do comitê da Fifa. A votação terminou com o brasileiro absolvido por 5 a 2 e o Brasil bicampeão.

Publicidade
TUDO SOBRE A COPA,
EM UM SÓ LUGAR

VER COBERTURA COMPLETA

TAGS:
Brasil
Copa do Mundo 2026
Donald Trump
Estados Unidos
Fifa
Seleção de Futebol dos Estados Unidos
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Multidão de pessoas em protesto na rua, com prédios e árvores ao fundo. À esquerda, texto branco UM PAÍS SE FORTALECE COM INFORMAÇÃO em fundo preto. À direita, texto Jornalismo de qualidade para entender o Brasil, o mundo e tomar decisões mais conscientes. e a palavra veja em vermelho, junto a várias capas da revista Veja em perspectivaMultidão de pessoas de costas, com braços levantados, em uma rua urbana com prédios altos e árvores. À direita, várias capas da revista Veja com diferentes manchetes e imagens.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).