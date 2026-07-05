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Esporte

Imprensa mundial detona suspensão de cartão vermelho de artilheiro dos EUA

Seleção americana se beneficiou de decisão da FIFA

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 jul 2026, 18h25
Jogador de futebol de pele escura, cabelo curto e crespo, vestindo camisa listrada vermelha e branca com o número 20, apontando para a orelha direita em um campo de futebol
Balogun: expulso pelo juiz brasileiro Raphael Klaus, agora desautorizado (Elysia Su/ISI Photos/ISI Photos/Getty Images)
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A decisão da FIFA de cancelar a suspensão do americano Florian Balogun repercutiu mal em toda a imprensa mundial. Com o cancelamento da punição, a principal estrela da seleção americana poderá enfrentar a Bélgica pelas oitavas de final.

O argentino Ole atestou que a situação é um escândalo, e descreveu a decisão com “surpreendente” e “controvérsia”. Na Espanha, o tradicional Marca também descreveu a medida como “incomum”, também mencionando o potencial de escândalo desencadeado por ela.

Na Bélgica, que enfrenta os Estados Unidos pelas oitavas de final, o Sporza apontou a mudança da FIFA como uma “reviravolta séria”  em meio a um em “cenário de guerra”.

Entenda o caso

A Fifa suspendeu a punição por cartão vermelho do americano Folarin Balogun, que poderá enfrentar a Bélgica pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. As informações são do The Athletic.

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O atacante foi expulso contra a Bósnia e Herzegovina pela fase de 16 avos e deveria cumprir suspensão automática nas oitavas. No entanto, há uma previsão de exceções no artigo 27 do código disciplinar da entidade.

Com três gols, Balogun é o principal artilheiro dos Estados Unidos no Mundial. A partida decisiva dos anfitriões acontece nessa segunda-feira, 6, às 21h, em Seattle.

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