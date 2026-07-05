Imprensa mundial detona suspensão de cartão vermelho de artilheiro dos EUA

A decisão da FIFA de cancelar a suspensão do americano Florian Balogun repercutiu mal em toda a imprensa mundial. Com o cancelamento da punição, a principal estrela da seleção americana poderá enfrentar a Bélgica pelas oitavas de final.

O argentino Ole atestou que a situação é um escândalo, e descreveu a decisão com “surpreendente” e “controvérsia”. Na Espanha, o tradicional Marca também descreveu a medida como “incomum”, também mencionando o potencial de escândalo desencadeado por ela.

Na Bélgica, que enfrenta os Estados Unidos pelas oitavas de final, o Sporza apontou a mudança da FIFA como uma “reviravolta séria” em meio a um em “cenário de guerra”.

Entenda o caso

A Fifa suspendeu a punição por cartão vermelho do americano Folarin Balogun, que poderá enfrentar a Bélgica pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. As informações são do The Athletic.

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O atacante foi expulso contra a Bósnia e Herzegovina pela fase de 16 avos e deveria cumprir suspensão automática nas oitavas. No entanto, há uma previsão de exceções no artigo 27 do código disciplinar da entidade.

Com três gols, Balogun é o principal artilheiro dos Estados Unidos no Mundial. A partida decisiva dos anfitriões acontece nessa segunda-feira, 6, às 21h, em Seattle.

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