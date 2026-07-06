‘Injustificável’: Casa Branca monta dossiê contra brasileiro e Uefa repudia decisão da Fifa

A decisão da Fifa de suspender a punição por cartão vermelho do americano Folarin Balogun ganhou novos contornos após repercussão mundial. Segundo informações apuradas por Jamil Chade no ICL Notícias, a Casa Branca chegou a montar um dossiê contra o árbitro da partida, o brasileiro Raphael Claus.

Ainda segundo a reportagem, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria consultado o presidente da Fifa, Gianni Infantino, sobre as regras para se anular o cartão.

Uefa repudia

Em nota publicada em seu site e compartilhada nas redes sociais, a Uefa afirmou que a decisão “ultrapassou todos os limites” e que está incrédula diante de uma decisão “tão inédita, incompreensível e injustificável”.

Ainda de acordo com a entidade que rege o futebol europeu, a suspensão automática mínima de uma partida após um cartão vermelho não é opcional e, portanto, não requer a decisão de um órgão competente para ser aplicada.

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A expulsão

Balogun foi expulso contra a Bósnia e Herzegovina pela fase de 16 avos e deveria cumprir suspensão automática nas oitavas. Com três gols, o atacante é o principal artilheiro dos Estados Unidos no Mundial. A partida decisiva dos anfitriões acontece nesta segunda-feira, 6, às 21h, em Seattle.

Seleção brasileira

O Brasil também já foi beneficiado, na Copa de 1962. Garrincha foi expulso na semifinal contra o Chile, mas como não existia cartão à época, o jogador precisava passar por um julgamento do comitê da Fifa. A votação terminou com o brasileiro absolvido por 5 a 2 e o Brasil bicampeão.

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