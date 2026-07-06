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Esporte

Cristiano Ronaldo e Yamal se reencontram na Copa um ano após final europeia

Portugal e Espanha jogam nesta segunda-feira, 6, às 16h, pelas oitavas de final

Por Ígor Resende 6 jul 2026, 13h45
Dois jogadores de futebol em campo. Um homem de camisa amarela número 19 e cabelo loiro disputa a bola com Cristiano Ronaldo, de camisa vermelha número 7 e calção verde. A bola está entre os pés deles, no gramado verde, com torcedores ao fundo
CR7 e Yamal na final da Liga das Nações em 2025 (Emmanuele Ciancaglini/Ciancaphoto/Getty Images)
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Cristiano Ronaldo e Yamal se reencontram na Copa um ano após final europeia Priorize VEJA no Google

O duelo entre Portugal e Espanha pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira, 6, às 16h, vai reunir dois craques de diferentes gerações: Cristiano Ronaldo e Lamine Yamal.

Enquanto o português de 41 anos chega para o sexto mundial, o espanhol de 18 anos estreia na competição. O encontro, no entanto, não é inédito.

Em 2025, os dois se enfrentaram na final da Liga das Nações da Uefa. Empate por 2 a 2 no tempo normal e título de Portugal nos pênaltis.

Os craques têm uma outra ligação que aflora a rivalidade. Yamal joga pelo Barcelona e CR7 alcançou o auge da carreira no Real Madrid – com a conquista de quatro Ligas dos Campeões.

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Cristiano Ronaldo x Espanha em Copas

Em 2010, a seleção portuguesa foi eliminada nas oitavas para a futura campeã Espanha. Oito anos depois, CR7 fez um hat-trick no empate por 3 a 3 pela fase de grupos.

2010 – Oitavas – Portugal 0x1 Espanha

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2018 – Grupos – Portugal 3×3 Espanha

 

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