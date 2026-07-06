Portugal x Espanha na Copa: onde assistir, horário e escalações
Partida de hoje, 6, vale vaga nas quartas de final do Mundial. Saiba como assistir à transmissão ao vivo
Portugal e Espanha disputam uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026 nesta segunda, 6, às 16h (horário de Brasília), no estádio de Dallas, nos Estados Unidos. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.
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A seleção portuguesa chega ao confronto após uma classificação dramática diante da Croácia com uma vitória por 2 a 1, com Cristiano Ronaldo marcando de pênalti e Gonçalo Ramos decidindo nos acréscimos. Apesar da sobrevivência no mata-mata, Portugal ainda procura uma atuação à altura do elenco que possui. A equipe de Roberto Martínez terminou a primeira fase na segunda posição do seu grupo, atrás da Colômbia.
Do outro lado, depois do empate sem gols com Cabo Verde na estreia, a equipe de Luis de la Fuente venceu Arábia Saudita, Uruguai e Áustria sem sofrer gols. Na última partida, a atual campeã da Eurocopa venceu os austríacos por 3 a 0, em uma das melhores atuações da equipe no torneio.
Como assistir ao jogo entre Portugal e Espanha hoje?
Portugal e Espanha vão se enfrentar nesta segunda, 6, às 16h (horário de Brasília), em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026, no estádio de Dallas, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.
Prováveis escalações:
Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes; Pedro Neto, Rafael Leão e Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.
Espanha: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Pedri e Dani Olmo; Álex Baena, Lamine Yamal e Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.
Odds para Portugal x Espanha:
Resultado final
Betano: Portugal (3.95) – Empate (3.45) – Espanha (1.98)
Bet365: Portugal (4.10) – Empate (3.50) – Espanha (1.90)
Arbitragem
- Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)
- Assistentes: Gary Beswick (Inglaterra) e Adam Nunn (Inglaterra)
- Quarto árbitro: Felix Zwayer (Alemanha)
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