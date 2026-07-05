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Esporte

O que disse Vinícius Jr. sobre escolha do batedor de pênalti contra Noruega

Atacante foi artilheiro da seleção brasileira na Copa com quatro gols, mas não foi o escolhido para bater o pênalti contra Noruega

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 jul 2026, 23h21
Jogador de futebol Vinicius Jr. com cabelo crespo, vestindo camisa amarela da seleção brasileira, braço direito erguido com a palma da mão aberta, olhando para baixo com expressão séria
Vinícius Jr. em Brasil x Noruega na Copa do Mundo 2026 (Alexandre Battibugli/VEJA)
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O que disse Vinícius Jr. sobre escolha do batedor de pênalti contra Noruega Priorize VEJA no Google

Vinícius Jr. falou sobre a escolha de Bruno Guimarães para bater o pênalti contra a Noruega, ao invés dele, artilheiro da seleção brasileira na Copa. Seu companheiro desperdiçou a cobrança contra o goleiro Nyland, que depois custou na derrota por 2 a 1 para os noruegueses que eliminaram o Brasil do Mundial nas oitavas de final. 

Em entrevista pós-jogo, Vinícius seguiu a linha do discurso da comissão técnica que decidiu antes da partida quem seria o batedor de penalidade.

“Não é na hora. O pênalti é decidido antes do jogo e o mister decidiu para o Bruno bater o pênalti porque ele bateu muito bem nos últimos dias”, explicou o atacante.

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“Infelizmente, são ocasiões do jogo, perder e fazer os gols ali na hora. Infelizmente o Bruno perdeu, espero que não manche a carreira dele dentro da seleção.”

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Artilheiro do Brasil na Copa com quatro gols afirmou que não fugiu da responsabilidade ao não ter cobrado o pênalti. O jogador chegou a ficar na marca da cal e segurar a bola, para depois passá-la para o companheiro cobrar.

“Sempre falo que eu nunca fujo da responsabilidade, não fugi da responsabilidade mais uma vez de bater o pênalti. Eu só quero o melhor para a minha equipe e esperava que o Bruno era o melhor batedor do nosso time hoje”, disse Vini.

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Em entrevista coletiva, o técnico Carlo Ancelotti justificou a escolha de Bruno Guimarães em estatísticas e análises da comissão técnica. 

“Fizemos uma estatística de um ano dos jogadores rivais e também dos melhores na seleção, e era o Raphinha, obviamente que não estava naquele momento no campo. O melhor a bater pênalti era Neymar, depois Igor Thiago, depois Raphinha e depois Bruno Guimarães e depois Martinelli. Escolhemos Bruno Guimaraes porque pensávamos que era o melhor em campo”, afirmou o treinador.

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Próximo ciclo de Vinícius

Aos 25 anos, o jogador do Real Madrid projetou o próximo ciclo de Copa do Mundo, em que assume um papel de liderança maior, com a saída de outros veteranos, como Marquinhos e Alisson que falaram em tom de despedida após o jogo, e a consolidação de uma nova geração de jogadores como Estêvão, Rayan e Endrick.

“Meu papel sempre é tentar oferecer o melhor para a minha equipe, para o meu treinador e para o meu país. Eu não vou desistir de colocar o Brasil no topo outra vez”, concluiu Vini.

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TAGS:
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