Após vitória sobre o México, volante inglês sofre grave lesão em comemoração
Jordan Henderson machucou o punho após tentar ultrapassar placa de publicidade
A Inglaterra se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo após vitória sobre o México neste domingo, 6. A partida emocionante acabou 3 a 2 para o país europeu e algo incomum aconteceu na comemoração: o volante inglês Jordan Henderson tentou ultrapassar uma placa de publicidade, escorregou e sofreu uma lesão grave no punho.
No mesmo dia em que o Brasil foi eliminado, a Inglaterra conseguiu a classificação para a próxima fase do maior torneio de seleções do mundo. O jogo começou equilibrado e com chances claras para ambas as equipes, porém Jude Bellingham marcou dois gols em menos de dois minutos, abrindo 2 a 0. O México diminuiu o placar poucos minutos depois, deixando a partida aberta para o segundo tempo.
Na etapa final, o jogador inglês Jarell Quansah foi expulso e cada seleção fez mais um gol – em dois pênaltis –, ficando 3 a 2. A equipe latina pressionou, mas não conseguiu o empate, dando a vitória à Inglaterra. Apesar do jogo intenso e pegado, Jordan Henderson se machucou somente após o apito final.
Durante a comemoração inglesa, os jogadores se aproximaram de seus torcedores para celebrar. Após cantorias, Henderson quis voltar ao campo: ao tentar pular as placas de publicidade, ele perdeu o equilíbrio e caiu no gramado sobre seu punho.
Depois da queda, o zagueiro Dan Burn, que estava junto com o volante no momento, chamou a equipe médica. Henderson recebeu atendimento, deixou o estádio de maca e foi encaminhado ao hospital para fazer exames.
Em coletiva de imprensa, o técnico da Inglaterra Thomas Tuchel afirmou que a lesão parece ser grave, indicando que o jogador poderia desfalcar a seleção pelo resto da Copa. Apesar de não ser titular, Henderson é uma das lideranças na equipe e sua ausência será uma grande perda ao time.
Próximo compromisso
Com a vitória sobre o México, a Inglaterra se tornou uma das oito melhores seleções do mundo e se classificou para as quartas de final. Seu próximo adversário é o novo algoz do Brasil, a Noruega. O jogo será no Hard Rock Stadium, em Miami, às 18h (horário de Brasília) do próximo sábado, 11.
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