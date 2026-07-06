A atitude de Bruno Guimarães após perder pênalti e ajudar a eliminar Brasil na Copa
Seleção perdeu para a Noruega por 2x1 neste domingo, 5
A pergunta que todo torcedor ainda faz após eliminação do Brasil para a Noruega neste domingo, 5, na Copa do Mundo é: por que Bruno Guimarães cobrou o pênalti que poderia ter mudado a história da partida? A pergunta já foi respondida por muitos personagens que participaram da derrota, inclusive Carlo Ancelotti. Mas o torcedor segue irritado com o resultado final.
A enxurrada de críticas no perfil de Bruno nas redes sociais fez com que ele tomasse uma atitude radical – de praxe quando pessoas públicas se envolvem em polêmicas difíceis de se defender. Trancou os comentários em todas as redes, para tentar estancar os gritos dos seguidores.
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