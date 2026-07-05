Neymar indica seu futuro na seleção após eliminação para Noruega
Camisa 10 marcou de pênalti no mesmo estádio em que estreou pelo Brasil
Neymar falou em tom de despedida da seleção brasileira após a eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo. O atacante marcou o único gol brasileiro na derrota por 2 a 1 para os noruegueses.
Em breve conversa com a ge tv na saída do campo, o jogador afirmou: “Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui”.
No estádio de Nova York e Nova Jersey, Neymar marcou seu nono gol pelo Brasil em Copas do Mundo, o primeiro nesta edição. No mesmo estádio, o jogador estreou com 18 anos pela canarinho em 2010, em amistoso contra os Estados Unidos. Diferente do desfecho no Mundial, a pentacampeã saiu com a vitória por 2 a 0 no jogo.
Com o pênalti convertido já aos 55 minutos do segundo tempo, Neymar aumentou sua marca como artilheiro histórico da seleção brasileira com 80 gols marcados em 128 partidas.
Aos 34 anos, Neymar disputou seu quarto Mundial na carreira, e ao que tudo indica o último. Fora da seleção desde outubro de 2023, o camisa 10 voltou a ser convocado para a seleção brasileira apenas na lista final para a Copa.
Além dele, o goleiro Alisson e o zagueiro Marquinhos também falaram em tom de despedida após a eliminação. Ambos disputaram três Copas do Mundo na carreira.
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