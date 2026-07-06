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Esporte

Parlamentar britânico pede à Fifa que também suspenda punição de jogador da Inglaterra

Pedido vem na esteira da esdrúxula decisão da entidade de mudar a pena do americano Balogun a pedido de Donald Trump

Por Felipe Carneiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 jul 2026, 14h34
Gianni Infantino, presidente da FIFA, em coletiva de imprensa, gesticula com a mão direita. Ele veste terno azul-marinho, camisa branca e gravata escura. À esquerda, uma bola de futebol colorida. À frente, um tablet com MEXICO CITY em destaque. O fundo branco exibe logotipos de patrocinadores desfocados
Infantino vai ter que lidar com pedidos de todas as seleções para suspender punições (Carl Recine/Getty Images)
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Virou bagunça. O membro do parlamento britânico (equivalente ao deputado federal no Brasil) Noah Law enviou uma carta ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, pedindo que ele adie a suspensão do zagueiro da Inglaterra Jarell Quansah e permita que ele possa jogar a partida de quartas de final da Copa contra a Bélgica, depois de o defensor ter recebido cartão vermelho no domingo, contra o México.

“Embora eu acredite que foi correto Jarell Quansah ter recebido esse cartão vermelho e que as regras de arbitragem devem ser aplicadas de forma consistente, acredito que seria justo adiar sua suspensão até o fim desta Copa do Mundo”, escreveu Noah Law.

Law citou a decisão controversa da Fifa de suspender a punição de Folarin Balogun, que recebeu cartão vermelho na partida contra a Bósnia e Herzegovina, o que acionaria um jogo de suspensão. O presidente americano Donald Trump revelou que ligou diretamente para Infantino para exigir a que Balogun jogasse na partida de segunda-feira, contra a Bélgica, pelas oitavas de final.

Carta formal em inglês para Gianni Infantino, presidente da FIFA, solicitando o adiamento da suspensão de Jarell Quansah após cartão vermelho, assinada por Noah Law MP
A carta oficial, em papel timbrado, do parlamentar Noah Law (Noah Law/Divulgação)
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“A integridade de qualquer grande torneio internacional depende não apenas do cumprimento das regras por jogadores e árbitros, mas também da aplicação igualitária dessas regras a todas as seleções participantes. Tenho certeza de que não conseguiríamos justificar uma situação em que um jogador se beneficia de uma suspensão adiada enquanto outro, em circunstâncias materialmente semelhantes, não recebe o mesmo tratamento”, afirmou Law. “Em um momento em que nosso sistema multilateral e a ordem internacional baseada em regras estão sob ameaça, peço que trate este assunto com a máxima seriedade.”

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