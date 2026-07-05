A provocação de Haaland nas redes sociais após eliminar Brasil na Copa

Ler Resumo





Haaland foi o carrasco do Brasil nas oitavas da Copa, marcando dois gols e provocando nas redes. O astro norueguês explicou a rivalidade com Gabriel Magalhães e celebrou o feito histórico, que levou a Noruega às quartas de final após 28 anos. Descubra os detalhes da vitória e da festa de Haaland.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O novo algoz da seleção brasileira em Copas do Mundo não demorou para postar nas redes sociais sua reação. Erling Haaland marcou os dois gols da vitória norueguesa por 2 a 1 sobre o Brasil nas oitavas de final e ainda do vestiário publicou suas provocações e comemorações pela vitória.

Em uma publicação, o jogador diz na legenda: “Ora, ora, ora”, seguido de um emoji de risada.

Quando questionado sobre a postagem, Haaland explicou a ge tv: “Eu acho que se falou muito nos últimos dias, especialmente sobre mim. Acho que tinha que acontecer, estava escrito nas estrelas que eu ia marcar um gol de cabeça em um duelo aéreo contra vocês sabem quem. E depois marcar outro um segundo gol, fazendo 2 a 0 e dando a vitória para a gente.”

Continua após a publicidade

Na Premier League, Haaland, do Manchester City, trava um duelo individual com Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal e da seleção brasileira, a quem se referiu na fala. Os dois já chegaram a se desentenderam em campo em jogos das suas equipes, com cabeçadas, camisa rasgada e até Pep Guardiola separando os jogadores. O norueguês levou a melhor contra o brasileiro na Copa do Mundo, marcando o primeiro gol de cabeça, vencendo Magalhães na jogada aérea.

Em outra publicação do jogador, ele aparece de braços abertos ainda dentro de campo. Na legenda, ele escreveu: “Valeu a pena os 28 anos de espera”

Continua após a publicidade

A última participação da Noruega em Copas do Mundo foi em 1998, quando Haaland sequer tinha nascido. O centroavante de 25 anos é o maior artilheiro da seleção norueguesa com 62 gols marcados em 54 partidas. Com a classificação para as quartas de final, a Noruega chega a sua melhor campanha na história das Copas do Mundo, superando as oitavas de final que conquistaram há 28 anos.

Publicidade