Estados Unidos x Bélgica na Copa: onde assistir, horário e escalações
Partida de hoje, 6, vale uma vaga nas quartas de final do Mundial. Saiba probabilidades e como assistir à transmissão ao vivo da partida
Estados Unidos e Bélgica disputam uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026 nesta segunda, 6, às 21h (horário de Brasília), no estádio de Seattle, nos Estados Unidos. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.
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Donos da casa, os americanos chegam embalados pela vitória por 2 a 0 sobre a Bósnia e Herzegovina, conquistada mesmo após a equipe atuar parte do segundo tempo com dez jogadores. Na primeira fase, o time de Mauricio Pochettino liderou o Grupo D, com duas vitórias e uma derrota.
A Bélgica avançou em primeiro lugar no Grupo G, embora ainda não tenha apresentado a regularidade esperada de um elenco liderado por Kevin De Bruyne e Thibaut Courtois. Depois de dois empates, os belgas encontraram seu melhor futebol na goleada por 5 a 1 sobre a Nova Zelândia. No mata-mata, precisaram de uma reação dramática para eliminar Senegal por 3 a 2 na prorrogação, após saírem perdendo por dois gols.
O centro das atenções, porém, está em Folarin Balogun. Artilheiro dos Estados Unidos no Mundial, com três gols, o atacante foi expulso na vitória sobre a Bósnia e deveria cumprir suspensão automática. A Fifa, entretanto, suspendeu a aplicação da pena durante um período probatório de um ano, liberando o jogador para enfrentar a Bélgica.
Como assistir ao jogo entre Estados Unidos e Bélgica hoje?
Estados Unidos e Bélgica vão se enfrentar nesta segunda, 6, às 21h (horário de Brasília), em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026, no estádio de Seattle, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.
Prováveis escalações:
Estados Unidos: Freese; Freeman, Richards, Ream e Robinson; Adams, Tillman e McKennie; Dest, Pulisic e Balogun. Técnico: Mauricio Pochettino.
Bélgica: Courtois; Castagne, Mechele e Theate; De Cuyper, Vanaken, Tielemans e De Bruyne; Trossard, Doku e De Ketelaere.
Técnico: Rudi Garcia.
Odds para Estados Unidos x Bélgica:
Resultado final
Betano: Estados Unidos (2.50) – Empate (3.35) – Bélgica (2.82)
Bet365: Estados Unidos (2.37) – Empate (3.40) – Bélgica (2.90)
Arbitragem
- Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordânia);
- Assistentes: Mohammad Alkalaf (Jordânia) e Ahmad Alroalle (Jordânia);
- VAR: Khamis Al Marri (Catar).
EM UM SÓ LUGAR