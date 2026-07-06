Jogos de hoje, segunda, 6 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários
Dia terá dois confrontos eliminatórios pelo Mundial, com destaque para Portugal x Espanha. Saiba como assistir ao vivo
A segunda-feira, 6 de julho, terá dois jogos pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O principal destaque será Portugal x Espanha, às 16h, clássico ibérico que vale uma vaga nas quartas de final.
Às 19h, a Série B do Campeonato Brasileiro terá duas partidas simultâneas pela 16ª rodada. O Vila Nova recebe o São Bernardo, enquanto o Botafogo-SP enfrenta o Avaí, em confrontos importantes para a disputa por posições na tabela.
Mais tarde, às 21h, Estados Unidos x Bélgica encerra a programação da Copa do Mundo. O duelo coloca uma das seleções anfitriãs diante de uma tradicional equipe europeia e define o último classificado do dia para a próxima fase.
Confira a agenda dos principais jogos desta segunda, 6 de julho de 2026, com horários e canais:
Copa do Mundo 2026 (Oitavas de Final)
- 16h00 – Portugal x Espanha –TV Globo, SBT, Sportv, N Sports, ge tv (no Globoplay) e CazéTV.
- 21h00 – Estados Unidos x Bélgica – CazéTV
Campeonato Brasileiro Série B (16ª Rodada)
- 19h00 – Vila Nova x São Bernardo – ESPN, SportyNet, X Sports e Disney+
- 19h00 – Botafogo-SP x Avaí – Disney+
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